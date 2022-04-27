Правительство обсудило параметры обновленного макропрогноза

Оценок траектории развития экономики после введения санкций было немного. Например, аналитики ЦМАКП ждут падение ВВП России в 2022 г. на 6,3–6,6%, инфляцию – на уровне 20–23%. Экономисты ИНП РАН представили два прогноза развития экономики: в «реалистичном» варианте при условии масштабной антикризисной поддержки государства ожидается падение ВВП на 5,1% в этом году, пессимистичный предусматривает падение показателя на 15%. «Ведомости» писали об этом 5 апреля. Согласно последнему, апрельскому, опросу Банка России, аналитики ожидают инфляцию на уровне 22% вместо 20%, падение ВВП ждут на 9,2%. В следующем году предполагается нулевая динамика ВВП, а темпы инфляции оцениваются в 7,6%. Прогнозы опрошенных ЦБ аналитиков по среднему курсу валюты значительно изменились с предыдущего консенсуса: со 110 до 85 руб./$ в 2022 г. и со 118,4 до 90 руб./$ в 2023 г. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин оценивал инфляцию в России по итогам года в 17–20%.