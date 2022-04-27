Правительство обсудило параметры обновленного макропрогноза

Правительство обсудило параметры обновленного макропрогнозаПо оценкам Минэка, спад ВВП России в этом году составит 8,8%, уже в 2023 г. показатель выйдет на рост в 1,3%
В правительстве создается первый после введения масштабных санкций проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития. Его обсудили члены президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 26 апреля, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердил федеральный чиновник. По данным собеседника, Минфин предложил скорректировать ряд параметров. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который является председателем правкомиссии, поручил доработать документ и представить финальную версию прогноза в правительство в течение двух недель, сообщили собеседники «Ведомостей».
Представитель правительства перенаправил запрос «Ведомостей» в Минэкономразвития. Министерство ведет обсуждение параметров прогноза с отраслевыми ведомствами, сообщил представитель Минэка, не уточнив, рассматривали ли его вчера на заседании правкомиссии. По его словам, официально параметры будут представлены после утверждения правительством. «Ведомости» направили запрос в Минфин и Минэнерго.
Согласно документу (есть у «Ведомостей»), Минэк в своих предварительных оценках прогнозирует падение ВВП России из-за введенных санкций на 8,8% в 2022 г. в базовом варианте и ожидает выхода в положительную динамику (1,3%) уже в следующем году. В 2024–2025 гг. министерство прогнозирует рост экономики на 4,6 и 2,8% соответственно.
В консервативном сценарии прогноза масштаб кризиса видится глубже: снижение ВВП России – на 12,4% в 2022 г. и на 1,1% в 2023 г.
В январе ВВП России увеличился на 6,6%, оценивало ранее Минэкономразвития. Оценка по динамике ВВП за февраль должна быть представлена в среду, 27 апреля, после выхода ежемесячного доклада Росстата о состоянии российской экономики в марте. По данным статистического ведомства, в 2021 г. экономика России выросла на 4,7% после падения на 2,7% в 2020 г.
Когда и как снижался ВВП
С начала 2000-х гг. самое сильное падение российской экономики было зафиксировано по итогам 2009 г. на фоне мирового финансового кризиса – на 7,8%. Следующий спад пришелся на 2015 г., в период адаптации экономики к западным санкциям, – на 2%. Последнее падение было зафиксировано в 2020 г., когда Россия столкнулась с пандемией и снижением цен на нефть, – на 2,7%. В 1990-е гг. экономика сталкивалась с несколькими экономическими кризисами, в ходе которых спад ВВП был оценен в десятки процентов. Например, в 1992 г. он составил 14,5%.
Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 г. При этом таргет в 4%, согласно документу, планируется достичь уже в 2024 г. По данным Росстата, в марте 2022 г. индекс потребительских цен в России увеличился в 7 раз с февральских значений – с 1,17 до 7,61%, это новый рекорд месячной инфляции с января 1999 г.
Среднегодовая цена на нефть в проекте прогноза заложена на уровне $82,6/барр. в 2022 г. и $75,2/барр. в 2023 г., а затем ожидается ее дальнейшее снижение – до $67,7/барр. и $61,2/барр. в 2024–2025 гг. соответственно. Курс доллара, согласно документу, ожидается стабильным, т. е. без резких колебаний в сторону ослабления и укрепления, на уровне 81,4 руб./$ в среднем за 2022 г. и 83 руб./$ в 2023 г. Затем Минэк прогнозирует ослабление национальной валюты до 85,2 руб./$ и 86,9 руб./$ в 2024–2025 гг.
Параметры цены на нефть Urals и курс рубля стали основной причиной расхождения оценок Минэка и Минфина, сообщил федеральный чиновник, присутствовавший на совещании. По его словам, Минфин посчитал цифры Минэка по нефти и курсу рубля, которые составляют основу прогнозирования доходов бюджета, излишне оптимистичными. По нефти Минэк ориентируется на цифры от Минэнерго. По поводу траектории курса валют Минэк приводил аргументы, что прогнозирование осложнено из-за изменения самого механизма работы валютного рынка. По словам источника, по итогам обсуждения параметров, Минфину и Минэку поручили сблизить позиции по прогнозируемым доходам бюджета.
На совещании было отмечено, что восстановление экономики не будет быстрым, говорит источник, при этом принятые меры позволили стабилизировать ситуацию «в моменте» и охладить инфляцию. Была озвучена позиция, что прогноз построен исходя из структурного характера кризиса.
Правительство приняло несколько пакетов мер поддержки экономики. В начале марта был одобрен первый пакет антикризисных мер по стабилизации экономической ситуации, который предполагает отмену проверок в отношении МСП и IT-компаний, упрощение условий и порядка госзакупок, возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий и другие меры. Также был принят ряд мер поддержки системообразующих предприятий и МСП, запущены программы кредитования по льготной ставке, сделаны налоговые послабления, анонсированы выплаты семьям с детьми. 25 апреля в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин анонсировал годовую отсрочку страховых взносов компаниям, которые поставляют товары и услуги на внутренний рынок. Сейчас правительство обсуждает с бизнесом дополнительные меры поддержки экономики в условиях санкций.
Сопоставимые величины
Оценок траектории развития экономики после введения санкций было немного. Например, аналитики ЦМАКП ждут падение ВВП России в 2022 г. на 6,3–6,6%, инфляцию – на уровне 20–23%. Экономисты ИНП РАН представили два прогноза развития экономики: в «реалистичном» варианте при условии масштабной антикризисной поддержки государства ожидается падение ВВП на 5,1% в этом году, пессимистичный предусматривает падение показателя на 15%. «Ведомости» писали об этом 5 апреля. Согласно последнему, апрельскому, опросу Банка России, аналитики ожидают инфляцию на уровне 22% вместо 20%, падение ВВП ждут на 9,2%. В следующем году предполагается нулевая динамика ВВП, а темпы инфляции оцениваются в 7,6%. Прогнозы опрошенных ЦБ аналитиков по среднему курсу валюты значительно изменились с предыдущего консенсуса: со 110 до 85 руб./$ в 2022 г. и со 118,4 до 90 руб./$ в 2023 г. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин оценивал инфляцию в России по итогам года в 17–20%.
Восстановление экономики окажется продолжительным и возвращение к траектории развития конца 2021 г. займет 4–5 лет, полагает экономист Александр Исаков. «Масштаб оценок ВВП близок к нашим оценкам падения в 7–8% в 2022 г. и роста на 2–3% в следующем году», – говорит он. По его словам, несмотря на очевидные сложности, Россия подошла к этому шоку со здоровым государственным балансом и при сохранении осторожной экономической политики сохранит способность роста после адаптации.
Базовый вариант прогноза по динамике ВВП России в 2022 г. более реалистичен, считает директор ИНП РАН Александр Широв. «Базовый похож на правду, при этом хотелось бы понимать, какой набор мер экономической политики заложен в этом варианте», – сказал он, добавив при этом, что консервативный вариант «избыточно агрессивный».
Спад экономики в этом году будет не таким глубоким, как ожидает Минэкономразвития, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов: снижение не превысит 7,6%. При этом в следующем году снижение, по его оценке, продолжится и составит 1,2% в связи с кризисом предложения.
Все эксперты согласились, что инфляция по итогам года будет в районе 20%, а в 2023 г. пойдет на спад. Исаков прогнозирует инфляцию в этом году ниже – на уровне 18–19%. Последние цифры оправдывают более низкие оценки, считает он. По данным Росстата, инфляция в России с 9 по 15 апреля составила 0,2% после 0,66% со 2 по 8 апреля и 0,99% с 26 марта по 1 апреля. Структура потребления сегодня серьезно меняется и это не в полной мере и не сразу отражается в стандартных индикаторах роста потребительских цен, отмечает Исаков. По оценкам Белоусова, в конце 2023 г. инфляция составит порядка 8%, а к таргету приблизится только в 2025 г.
На прогнозах цены нефти и курсов валют не стоит заострять внимание, считает Широв, поскольку в текущих условиях они превратились не в фундаментальные показатели, а в своего рода бенчмарки. В частности, для цен на нефть, по его словам, теперь важно не номинальное значение Brent или Urals, а спред между ними. Сейчас наша продукция покупается со значительным дисконтом, напомнил он.