Минэк предложил понизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 году

Минэк предложил понизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 годуВ ведомстве ожидают увеличения показателя на 2,8% вместо 3%
ВВП России в 2022 г. вырастет на 2,8% – на такую оценку предлагает ориентироваться Минэк, сообщили «Ведомостям» два близких к правительству источника, знакомых с уточненным промежуточным прогнозом ведомства, и подтвердил федеральный чиновник. Предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 гг. Минэк представил в правительство и администрацию президента – уточненные показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина 17 февраля, добавил федеральный чиновник.
В сентябре, согласно официальному прогнозу на 2022–2024 гг., министерство ожидало роста ВВП на уровне 3% в этом году – это фактически целевой показатель. По словам федерального чиновника, уточнение оценки на 2022 г. не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. Показатель предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 г. Аналогичный довод в пользу пересмотра прогноза приводил на брифинге с журналистами 16 февраля министр финансов Антон Силуанов. Он отмечал, что превышение ожиданий по росту экономики позволяет прогнозировать более высокие доходы бюджета по сравнению с запланированными.