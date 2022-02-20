Минэк предложил понизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 году

В сентябре, согласно официальному прогнозу на 2022–2024 гг., министерство ожидало роста ВВП на уровне 3% в этом году – это фактически целевой показатель. По словам федерального чиновника, уточнение оценки на 2022 г. не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. Показатель предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 г. Аналогичный довод в пользу пересмотра прогноза приводил на брифинге с журналистами 16 февраля министр финансов Антон Силуанов. Он отмечал, что превышение ожиданий по росту экономики позволяет прогнозировать более высокие доходы бюджета по сравнению с запланированными.