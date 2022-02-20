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Минэк предложил понизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 году

В ведомстве ожидают увеличения показателя на 2,8% вместо 3%
Дмитрий Гринкевич Анастасия Бойко
Сергей Карпухин / ТАСС

ВВП России в 2022 г. вырастет на 2,8% – на такую оценку предлагает ориентироваться Минэк, сообщили «Ведомостям» два близких к правительству источника, знакомых с уточненным промежуточным прогнозом ведомства, и подтвердил федеральный чиновник. Предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 гг. Минэк представил в правительство и администрацию президента – уточненные показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина 17 февраля, добавил федеральный чиновник.

В сентябре, согласно официальному прогнозу на 2022–2024 гг., министерство ожидало роста ВВП на уровне 3% в этом году – это фактически целевой показатель. По словам федерального чиновника, уточнение оценки на 2022 г. не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. Показатель предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 г. Аналогичный довод в пользу пересмотра прогноза приводил на брифинге с журналистами 16 февраля министр финансов Антон Силуанов. Он отмечал, что превышение ожиданий по росту экономики позволяет прогнозировать более высокие доходы бюджета по сравнению с запланированными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных