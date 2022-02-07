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Минэк повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 4 до 5,9%

В сентябре Путин поручал уточнить оценки к началу февраля
Дмитрий Гринкевич Анастасия Бойко
Представитель Минэка заявил «Ведомостям», что динамика инфляции в этом году будет зависеть от целого ряда факторов / Евгений Разумный / Ведомости

Минэк повысил прогноз по темпам инфляции в 2022 г. с 4 до 5,9%, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. Информацию подтвердил близкий к кабинету министров собеседник, а также источник, знакомый с оценками Минэка. Показатель был пересмотрен в рамках выполнения поручения президента. В конце сентября прошлого года Путин поручал правительству до 4 февраля 2022 г. уточнить прогноз социально-экономического развития (включает показатель инфляции) и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 гг.

Обновленные оценки предоставлены к рассмотрению в правительство, сообщил федеральный чиновник. Другой источник, близкий к правительству, уточнил, что, хотя действительно новый прогноз сформирован, его параметры являются гибкими, во многом они зависят от конъюнктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных