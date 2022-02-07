Минэк повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 4 до 5,9%

Минэк повысил прогноз по темпам инфляции в 2022 г. с 4 до 5,9%, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. Информацию подтвердил близкий к кабинету министров собеседник, а также источник, знакомый с оценками Минэка. Показатель был пересмотрен в рамках выполнения поручения президента. В конце сентября прошлого года Путин поручал правительству до 4 февраля 2022 г. уточнить прогноз социально-экономического развития (включает показатель инфляции) и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 гг.