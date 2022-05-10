Минфин опроверг публикацию Bloomberg о возможном падении ВВП на 12%
Минфин опроверг опубликованную агентством Bloomberg информацию о том, что ведомство якобы ожидает самого масштабного падения ВВП на 12% по итогам 2022 г., сообщает пресс-служба министерства.
«Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 г. до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. В полномочия Минфина не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов, в ведомстве ожидают, что принимаемые правительством и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики, подчеркнуто в заявлении.
Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Минэкономразвития предварительно спрогнозировало падение ВВП России в 2022 г. на 8,8% в базовом варианте, а в консервативном — на 12,4%. Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 г.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в свою очередь считает, что падение ВВП составит более 10%. Он добавил, что это повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов и на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми регионами страны. Федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.
Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% из-за военной операции на Украине и санкций западных стран. В 2023 и 2024 гг. организация ожидает роста российской экономики на 0,6% и 1,3% соответственно.