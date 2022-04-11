Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2%

В докладе говорится, что ВВП Украины по итогам этого года может сократиться на 45% в результате массового сокращения импорта и экспорта из-за сбоев в торговле, коллапса в государственном и частном секторе и значительного падения расходов домохозяйств. К 2025 г. экономика страны может вырасти на 5% и больше, однако ВВП все еще будет значительно ниже уровня до спецоперации. По мнению ВБ, в 2022 г. доля бедного населения Украины может вырасти до 70% с 18% в 2021 г.