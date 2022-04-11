Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2%
ВВП России в 2022 г. сократится на 11,2%, следует из доклада Всемирного банка о перспективах экономики Европы и Центральной Азии на фоне спецоперации России на Украине. В 2023 и 2024 гг. ожидается рост ВВП России на 0,6% и 1,3% соответственно.
По словам экспертов, из-за военной операции на Украине и санкций западных стран неопределенность по поводу прогнозов «беспрецедентно высока». В докладе говорится, что «суровые последствия уже введенных санкций» приведут к падению экономики России во многом из-за сокращения внутреннего спроса.
Всемирный банк спрогнозировал рост инфляции по итогам 2022 г. до 22%. Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт — на 35,2%. Доля россиян с доходами ниже границы бедности по итогам года вырастет на 2,6 млн человек до 12,8%.
В докладе говорится, что ВВП Украины по итогам этого года может сократиться на 45% в результате массового сокращения импорта и экспорта из-за сбоев в торговле, коллапса в государственном и частном секторе и значительного падения расходов домохозяйств. К 2025 г. экономика страны может вырасти на 5% и больше, однако ВВП все еще будет значительно ниже уровня до спецоперации. По мнению ВБ, в 2022 г. доля бедного населения Украины может вырасти до 70% с 18% в 2021 г.
10 марта ЦБ представил консенсус-прогноз, в котором ожидается снижение ВВП в 2022 г. на 8% (медианное значение, диапазон оценок составил от 3,5% до 23%). Такой показатель стал бы рекордным с 1994 г., когда ВВП России снизился на 12,7%. Инфляция по итогам года может составить 20%.