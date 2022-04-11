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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2%

Ведомости

ВВП России в 2022 г. сократится на 11,2%, следует из доклада Всемирного банка о перспективах экономики Европы и Центральной Азии на фоне спецоперации России на Украине. В 2023 и 2024 гг. ожидается рост ВВП России на 0,6% и 1,3% соответственно.

По словам экспертов, из-за военной операции на Украине и санкций западных стран неопределенность по поводу прогнозов «беспрецедентно высока». В докладе говорится, что «суровые последствия уже введенных санкций» приведут к падению экономики России во многом из-за сокращения внутреннего спроса.

Всемирный банк спрогнозировал рост инфляции по итогам 2022 г. до 22%. Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт — на 35,2%. Доля россиян с доходами ниже границы бедности по итогам года вырастет на 2,6 млн человек до 12,8%.

В докладе говорится, что ВВП Украины по итогам этого года может сократиться на 45% в результате массового сокращения импорта и экспорта из-за сбоев в торговле, коллапса в государственном и частном секторе и значительного падения расходов домохозяйств. К 2025 г. экономика страны может вырасти на 5% и больше, однако ВВП все еще будет значительно ниже уровня до спецоперации. По мнению ВБ, в 2022 г. доля бедного населения Украины может вырасти до 70% с 18% в 2021 г.

10 марта ЦБ представил консенсус-прогноз, в котором ожидается снижение ВВП в 2022 г. на 8% (медианное значение, диапазон оценок составил от 3,5% до 23%). Такой показатель стал бы рекордным с 1994 г., когда ВВП России снизился на 12,7%. Инфляция по итогам года может составить 20%.

Ранее по теме: Консенсус-прогноз ЦБ: инфляция в 2022 году ожидается на уровне 20%
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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