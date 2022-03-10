Консенсус-прогноз ЦБ: инфляция в 2022 году ожидается на уровне 20%

За период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в России выросли на 2,2%, сообщал Росстат. Инфляция ускорилась по сравнению с предыдущей отчетной неделей, когда был зафиксирован прирост цен на 0,45%. В годовом выражении рост цен достиг максимального за шесть лет значения 10,4% на 4 марта (в январе 2016 г. – 9,8%, в декабре 2015 г. – 12,9%). В феврале 2022 г. по отношению к февралю предыдущего года потребительские цены показали рост на 9,2% – по сравнению с 8,7% в январе.