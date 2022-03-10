Консенсус-прогноз ЦБ: инфляция в 2022 году ожидается на уровне 20%ВВП страны в этом году может упасть на 8%, ранее ожидался рост на 2,4%
Инфляция по итогам 2022 г. ожидается на уровне 20% (предыдущая оценка – 5,5%), следует из результатов макроэкономического опроса профессиональных аналитиков, который провел Банк России. ВВП страны в этом году упадет на 8%, ранее ожидался рост на 2,4%. Средний за год курс национальной валюты составит 110 руб. за доллар США.
Номинальная заработная плата, по оценкам ЦБ, может увеличиться на 9,5% вместо ожидавшихся ранее 8%.
Значительный пересмотр оценок отражает кардинальное изменение экономических условий, произошедшее за последние недели, отметил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин (его слова передала пресс–служба ЦБ). Высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, в свою очередь, обусловили весьма широкий разброс оценок.
Меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции, подчеркнул Заботкин.
В 2023 г. ожидается относительная стабилизация роста цен и возврат к положительным темпам роста ВВП, следует из консенсус–прогноза. Инфляция прогнозируется на уровне 8%, экономика увеличится на 1%. Курс доллара в 2023 г. сохранится на высоком уровне – 118 руб./$ в среднем за год.
Ожидаемые средние темпы роста потенциального ВВП на горизонте 2025–2029 гг., по оценке опрошенных ЦБ аналитиков, составляют 1%.
Ведущие аналитические институты, в том числе международные, пока сдержанны в своих прогнозах. ВВП России упадет на 7% в 2022 г. и продолжит сокращаться в 2023 г., сообщал Moody’s в своем обзоре о причинах понижения суверенных рейтингов России. Другие рейтинговые агентства из большой тройки – Fitch и S&P хотя присоединились к снижению оценок РФ, прогнозов по макроэкономическим параметрам страны не давали.
За период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в России выросли на 2,2%, сообщал Росстат. Инфляция ускорилась по сравнению с предыдущей отчетной неделей, когда был зафиксирован прирост цен на 0,45%. В годовом выражении рост цен достиг максимального за шесть лет значения 10,4% на 4 марта (в январе 2016 г. – 9,8%, в декабре 2015 г. – 12,9%). В феврале 2022 г. по отношению к февралю предыдущего года потребительские цены показали рост на 9,2% – по сравнению с 8,7% в январе.