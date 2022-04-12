Кудрин: ВВП России в 2022 году упадет более чем на 10%

ЦБ 10 марта представил консенсус-прогноз, в котором ожидается снижение ВВП в 2022 г. на 8% (медианное значение, диапазон оценок составил от 3,5% до 23%). Такой показатель стал бы рекордным с 1994 г., когда ВВП России снизился на 12,7%. Инфляция по итогам года может составить 20%.