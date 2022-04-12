Кудрин: ВВП России в 2022 году упадет более чем на 10%
Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по объему российской экономики на 2022 г., рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совфеда. Согласно официальному прогнозу, падение валового внутреннего продукта (ВВП) составит более 10%.
«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — сказал Кудрин (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что падение ВВП повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов и на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми регионами страны. Федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.
Минфин в связи с этим уже проводит перераспределение расходов внутри бюджета, отметил Кудрин. «В этом году нам придется больше работать, в том числе мониторить эти вопросы», — сказал он.
Ранее Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% из-за военной операции на Украине и санкций западных стран. В 2023 и 2024 гг. организация ожидает роста российской экономики на 0,6% и 1,3% соответственно.
ЦБ 10 марта представил консенсус-прогноз, в котором ожидается снижение ВВП в 2022 г. на 8% (медианное значение, диапазон оценок составил от 3,5% до 23%). Такой показатель стал бы рекордным с 1994 г., когда ВВП России снизился на 12,7%. Инфляция по итогам года может составить 20%.