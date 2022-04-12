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Экономика

Кудрин: ВВП России в 2022 году упадет более чем на 10%

Ведомости

Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по объему российской экономики на 2022 г., рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совфеда. Согласно официальному прогнозу, падение валового внутреннего продукта (ВВП) составит более 10%.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — сказал Кудрин (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что падение ВВП повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов и на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми регионами страны. Федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.

Минфин в связи с этим уже проводит перераспределение расходов внутри бюджета, отметил Кудрин. «В этом году нам придется больше работать, в том числе мониторить эти вопросы», — сказал он.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% из-за военной операции на Украине и санкций западных стран. В 2023 и 2024 гг. организация ожидает роста российской экономики на 0,6% и 1,3% соответственно.

ЦБ 10 марта представил консенсус-прогноз, в котором ожидается снижение ВВП в 2022 г. на 8% (медианное значение, диапазон оценок составил от 3,5% до 23%). Такой показатель стал бы рекордным с 1994 г., когда ВВП России снизился на 12,7%. Инфляция по итогам года может составить 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных