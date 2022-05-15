Газета
Экономика

Экономисты допустили три сценария влияния санкций на ВВП России

Ведомости

Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) спрогнозировал три сценария влияния западных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе, передает РБК со ссылкой на работу BOFIT. 

Анализ эффектов торговых ограничений сделала старший экономист института Хели Симола. Согласно ее прогнозу, санкции на импорт могут сократить ВВП страны на 4-18%, экспортные ограничения — на 1-25%. Негативный эффект возникнет, если Россия не найдет альтернативных рынков для импорта и экспорта, отмечает экономист.

Симола рассмотрела три сценария снижения ВВП при ограничениях на импорт. Первый предусматривает текущую ситуацию, которая включает запрет поставок в РФ товаров двойного назначения, технологий, предметов роскоши и т. д. Второй сценарий предполагает расширение эмбарго на все товары и услуги развитых стран, а третьим вариантом значится условно экстремальный сценарий полного прекращения импорта в Россию из всех стран.

Ранее по теме: Минфин опроверг публикацию Bloomberg о возможном падении ВВП на 12%

Экономист считает, что импорт в краткосрочной перспективе не удастся заместить внутренним производством или импортом из других стран, а выпуск упадет пропорционально выбывшему импорту.

В случае с запретом поставок из России доля производства целиком выбывает, подсчитала Симола. Она напомнила, что США, Австралия и Канада запретили импорт нефти, газа и угля, также Штаты ввели эмбарго на алмазы и морепродукты, Великобритания — пошлины на ряд российских продуктов, Евросоюз с августа запретил ввоз российского угля. 

«Россия может рано или поздно смягчить негативные эффекты торговых санкций, но это потребует времени и альтернативных рынков для экспорта и импорта», — цитирует издание Симолу.

В мае Банк России оценил падение ВВП по итогам 2022 года в 8-10%. По прогнозу регулятора, рост ВВП в 2024 г. после двух лет предполагаемого спада составит 2,5-3,5%.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Минэкономразвития предварительно спрогнозировало падение ВВП России в 2022 г. на 8,8% в базовом варианте, а в консервативном — на 12,4%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в свою очередь считает, что падение ВВП составит более 10%. Он добавил, что это повлияет на бюджеты регионов России, на доходы бюджетов и на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми регионами страны. При этом федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных