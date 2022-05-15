Экономисты допустили три сценария влияния санкций на ВВП России
Анализ эффектов торговых ограничений сделала старший экономист института Хели Симола. Согласно ее прогнозу, санкции на импорт могут сократить ВВП страны на 4-18%, экспортные ограничения — на 1-25%. Негативный эффект возникнет, если Россия не найдет альтернативных рынков для импорта и экспорта, отмечает экономист.
Симола рассмотрела три сценария снижения ВВП при ограничениях на импорт. Первый предусматривает текущую ситуацию, которая включает запрет поставок в РФ товаров двойного назначения, технологий, предметов роскоши и т. д. Второй сценарий предполагает расширение эмбарго на все товары и услуги развитых стран, а третьим вариантом значится условно экстремальный сценарий полного прекращения импорта в Россию из всех стран.
Экономист считает, что импорт в краткосрочной перспективе не удастся заместить внутренним производством или импортом из других стран, а выпуск упадет пропорционально выбывшему импорту.
В случае с запретом поставок из России доля производства целиком выбывает, подсчитала Симола. Она напомнила, что США, Австралия и Канада запретили импорт нефти, газа и угля, также Штаты ввели эмбарго на алмазы и морепродукты, Великобритания — пошлины на ряд российских продуктов, Евросоюз с августа запретил ввоз российского угля.
«Россия может рано или поздно смягчить негативные эффекты торговых санкций, но это потребует времени и альтернативных рынков для экспорта и импорта», — цитирует издание Симолу.
В мае Банк России оценил падение ВВП по итогам 2022 года в 8-10%. По прогнозу регулятора, рост ВВП в 2024 г. после двух лет предполагаемого спада составит 2,5-3,5%.
Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Минэкономразвития предварительно спрогнозировало падение ВВП России в 2022 г. на 8,8% в базовом варианте, а в консервативном — на 12,4%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в свою очередь считает, что падение ВВП составит более 10%. Он добавил, что это повлияет на бюджеты регионов России, на доходы бюджетов и на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми регионами страны. При этом федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.