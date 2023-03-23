Мишустин: давление на Россию вряд ли ослабнет
В ближайшие годы внешнее давление на Россию не ослабнет, но правительство рассчитывает, что в 2024 г. период адаптации российской экономики завершится. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.
«Будем реалистами: внешнее давление на Россию не ослабнет. Тем не менее, мы рассчитываем, что уже в 2024 г. период адаптации завершится. Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития», — заявил он.
Мишустин отметил, что одним из приоритетов правительства в 2022 г. стало удовлетворение потребности экономики в финансовых ресурсах и инструментах. По его словам, предпринятые меры «позволили в прошлом году дать экономике новые точки опоры».
Во время своего выступления Мишустин также указал на «сильнейший в современной истории страны санкционный удар», который был нанесен в 2022 г. по России и ее народу. Премьер заявил, что в прошлом году «началась глубокая трансформация мироустройства» и ускорилось движение к многополярности.
Мишустин назвал 2022 г. «годом сложного адаптационного периода», добавив, что сейчас российская экономика «вернулась на траекторию роста». Он отметил, что важно обеспечивать устойчивость экономики и задействовать все ресурсы, «чтобы сделать нашу страну еще сильнее».
В ответ на проведение спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, цель ограничений — «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.
Глава государства не раз подчеркивал, что расчет Запада «смять» российскую экономику не оправдался. 21 февраля он заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны, и отметил, что отечественный бизнес смог перестроить логистику и укрепить связи с «предсказуемыми партнерами».