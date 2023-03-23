Мишустин: давление на Россию вряд ли ослабнет

Во время своего выступления Мишустин также указал на «сильнейший в современной истории страны санкционный удар», который был нанесен в 2022 г. по России и ее народу. Премьер заявил, что в прошлом году «началась глубокая трансформация мироустройства» и ускорилось движение к многополярности.