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Мишустин: давление на Россию вряд ли ослабнет

Ведомости

В ближайшие годы внешнее давление на Россию не ослабнет, но правительство рассчитывает, что в 2024 г. период адаптации российской экономики завершится. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.

«Будем реалистами: внешнее давление на Россию не ослабнет. Тем не менее, мы рассчитываем, что уже в 2024 г. период адапта­ции завершится. Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития», — заявил он.

Мишустин отметил, что одним из приоритетов правительства в 2022 г. стало удовлетворение потребности экономики в финансовых ресурсах и инструментах. По его словам, предпринятые меры «позволили в прошлом году дать экономике новые точки опоры».

Во время своего выступления Мишустин также указал на «сильнейший в современной истории страны санкционный удар», который был нанесен в 2022 г. по России и ее народу. Премьер заявил, что в прошлом году «началась глубокая трансформация мироустройства» и ускорилось движение к многополярности.

Мишустин назвал 2022 г. «годом сложного адаптационного периода», добавив, что сейчас российская экономика «вернулась на траекторию роста». Он отметил, что важно обеспечивать устойчивость экономики и задействовать все ресурсы, «чтобы сделать нашу страну еще сильнее».

В ответ на проведение спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, цель ограничений — «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.

Глава государства не раз подчеркивал, что расчет Запада «смять» российскую экономику не оправдался. 21 февраля он заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны, и отметил, что отечественный бизнес смог перестроить логистику и укрепить связи с «предсказуемыми партнерами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных