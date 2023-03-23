Мишустин заявил о сильнейшем в современной истории санкционном ударе по стране

«Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар. Равного по силе которому в новейшей истории не было. Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан... Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно, главной целью был – именно российский народ», – рассказал он.