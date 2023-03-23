Мишустин заявил о сильнейшем в современной истории санкционном ударе по стране
В прошлом году по России и ее народу был нанесен сильнейший в современной истории страны санкционный удар, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства в 2022 г.
«Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар. Равного по силе которому в новейшей истории не было. Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан... Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно, главной целью был – именно российский народ», – рассказал он.
В частности, западные страны попытались обрушить российскую финансовую систему, чтобы россияне не могли воспользоваться банковскими картами, а также нарушить экономические и хозяйственные связи, отметил премьер. Западные компании под давлением своих властей уходили из России, неся огромные убытки и «выбрасывая на улицу» российских сотрудников, чтобы, в том числе, спровоцировать массовую безработицу и радикально снизить качество жизни, добавил он.
Мишустин также указал на несоответствие слов представителей Запада о «святости» частной собственности с начавшимися в 2022 г. арестами активов российских физлиц и компаний за рубежом «только потому, что они из России».
«В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. Они требовали безотлагательной реакции. Постоянного поиска ответа на вопрос – что будет дальше», – подчеркнул Мишустин.
Одновременно с работой над контрмерами правительство и другие органы власти также закладывали основу для дальнейшего перехода к росту экономики и достижения национальных ориентиров, отметил он. Неизбежный в сложившихся условиях спад национального ВВП оказался вполне умеренным, при этом теперь экономику удалось вернуть на траекторию роста. Как напомнил Мишустин, даже некоторые международные институты прогнозируют позитивную динамику по итогам 2023 г. и рост – в 2024 г.
«Такую гибкость наша экономическая система проявляет уже не в первый раз. В ковидный 2020 г. она тоже показала себя более устойчивой, чем ожидалось. Тот кризис мы прошли увереннее многих западных стран, где снижение ВВП было намного больше», – добавил премьер.
Кабмину и ЦБ, продолжил Мишустин, также удалось оперативно стабилизировать работу финансовой системы страны, избежать внешней блокировки торговых операций внутри страны благодаря выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуры. Замещение же доллара и евро позволило расширить операции с дружественными России странами.
Всего же в план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций вошло свыше 300 мероприятий из более 33 000 предложений. Уже к июню влияние негативных факторов удалось существенно снизить, и к третьему кварталу российская экономика вышла с определенным «запасом прочности», подчеркнул Мишустин.
10 февраля Банк России обновил среднесрочный макропрогноз, улучшив оценки по экономике в этом году. По оценкам регулятора, динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1% (в прежней версии прогноза ЦБ ждал спада на 1-4%). Вместе с тем оценка на следующий год ухудшена до роста на 0,5–2,5% по сравнению с 1,5–2,5%.
Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. экономика России снизится на 0,8%, а в 2024 г. – вырастет на 2,6%. Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 5,5%, а ее возвращения к цели в 4% правительство ждет в 2024 г. Инвестиции в основной капитал сократятся в 2023 г. на 1%, реальные располагаемые доходы – вырастут на 1,6%, следует из прогноза.