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Экономика

Аналитики ЦБ допустили рост ВВП России выше прогноза

Ведомости

Динамика российского ВВП в 2023 г. может оказаться лучше предполагаемой в базовом сценарии Банка России, если не произойдут новые значимые события. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

Аналитики отметили ускорение позитивной динамики в российской экономике в начале этого года, произошедшее за счет усиления внутреннего спроса. Так получилось благодаря активному финансированию бюджетных расходов в конце прошлого и начале этого года, которое сопровождало увеличение месячных дефицитов бюджета. Вместе с тем в экспортных отраслях преобладают негативные тенденции, отмечается в исследовании.

Российская экономика продолжает адаптироваться к старым и новым вызовам, что снижает уровень неопределенности и повышает ожидания бизнеса. Положительная экономическая динамика и улучшение ситуации на рынке труда также приводит к росту потребления домохозяйств.

«При отсутствии новых значимых вызовов для крупнейших отраслей и населения динамика российского ВВП в 2023 г. может оказаться лучше, чем предполагается в базовом сценарии Банка России», – считают аналитики.

Качество роста при этом на текущем этапе структурной трансформации изменится незначительно, поскольку приходится осуществлять замещающие инвестиции и поставки для поддержания достигнутого технологического и качественного уровня. Аналитики также обратили внимание на то, что добровольное снижение РФ нефтедобычи на 0,5 млн б/с приведет к дополнительному снижению выпуска в смежных обрабатывающих отраслях, торговле и транспорте. Это отразится на уровне ВВП страны уже начиная со II квартала.

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10 февраля Банк России обновил среднесрочный макропрогноз, улучшив оценки по экономике в этом году. По оценкам регулятора, динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1% (в прежней версии прогноза ЦБ ждал спада на 1-4%). Вместе с тем оценка на следующий год ухудшена до роста на 0,5–2,5% по сравнению с 1,5–2,5%.

Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. экономика России снизится на 0,8%, а в 2024 г. – вырастет на 2,6%. Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 5,5%, а ее возвращения к цели в 4% правительство ждет в 2024 г. Инвестиции в основной капитал сократятся в 2023 г. на 1%, реальные располагаемые доходы – вырастут на 1,6%, следует из прогноза. Первый вице-премьер Андрей Белоусов допускал, что по итогам 2023 г. динамика ВВП может быть даже положительной. Ряд показателей действующего прогноза на 2023–2025 гг. могут быть пересмотрены в лучшую сторону в апреле, отмечал представитель Минэка.

В январе российская экономика сократилась на 3,2% в годовом выражении после спада на 4,2% в декабре 2022 г., писали ранее «Ведомости». По оценкам Минэкономразвития, с исключением сезонного фактора ВВП в январе 2023 г. вырос на 0,2% по сравнению с декабрем 2022 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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