Новак сообщил о добровольном сокращении добычи нефти
Россия в марте сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, данный шаг будет способствовать восстановлению рыночных отношений.
«Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 000 баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», – сказал Новак.
Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день Россия полностью реализовывает весь объем производимой нефти.
Новак сегодня также сообщил, что риски снижения добычи нефти в России в 2023 г. сохраняются. По его словам, правительство в ближайшее время их оценит.
Ранее вице-премьер отмечал, что несмотря на введенное эмбарго, в январе Россия смогла сохранить уровень добычи нефти на уровне ноября – декабря 2022 г., он составил примерно 9,8-9,9 млн барр./сутки. По словам его словам, российская нефтяная отрасль продолжит работать стабильно.
С 5 декабря 2022 г. действует введенный странами «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюзом (ЕС) потолок цен на нефть. Он установлен на уровне $60/барр.
Позже они установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр., ограничения вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.
В ответ на эти ограничения президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 г. подписал указ об ответных мерах, согласно которому Россия не будет поставлять нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Документ вступил в силу 1 февраля.