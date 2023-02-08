Новак уверен в стабильной работе нефтяной отрасли несмотря на эмбарго ЕС
Российская нефтяная отрасль продолжит стабильно работать несмотря на введенное ЕС эмбарго на поставки нефтепродуктов из РФ, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам.
«Мы будем смотреть, как будет ситуация развиваться. Уверен, что наша отрасль будет работать штатно, стабильно», – приводит его слова ТАСС.
Ранее страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и ЕС установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр., ограничения вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.
Как отмечали опрошенные «Ведомостями» аналитики, эмбарго на экспорт нефтепродуктов в ЕС может оказать существенное давление, потому что российским нефтепереработчикам будет сложно одномоментно перенаправить существенные потоки нефтепродуктов, в том числе из-за нехватки флота.
5 декабря, одновременно с эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, начал действовать потолок цен на нее. Он был установлен на уровне $60/барр. Уже в этом году этот уровень может быть пересмотрен – «новый потолок» в таком случае будет хотя бы на 5% ниже экспортной цены российской нефти за прошедший период, сообщалось в официальном журнале ЕС 4 декабря.