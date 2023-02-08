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Экономика

Новак уверен в стабильной работе нефтяной отрасли несмотря на эмбарго ЕС

Ведомости

Российская нефтяная отрасль продолжит стабильно работать несмотря на введенное ЕС эмбарго на поставки нефтепродуктов из РФ, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам.

«Мы будем смотреть, как будет ситуация развиваться. Уверен, что наша отрасль будет работать штатно, стабильно», – приводит его слова ТАСС.

Ранее страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и ЕС установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр., ограничения вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.

Как отмечали опрошенные «Ведомостями» аналитики, эмбарго на экспорт нефтепродуктов в ЕС может оказать существенное давление, потому что российским нефтепереработчикам будет сложно одномоментно перенаправить существенные потоки нефтепродуктов, в том числе из-за нехватки флота.

5 декабря, одновременно с эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, начал действовать потолок цен на нее. Он был установлен на уровне $60/барр. Уже в этом году этот уровень может быть пересмотрен – «новый потолок» в таком случае будет хотя бы на 5% ниже экспортной цены российской нефти за прошедший период, сообщалось в официальном журнале ЕС 4 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных