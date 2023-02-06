Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России вступили в силу

Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России вступили в силуДопустимая цена покупки российского дизеля в странах «большой семерки» и ЕС составила $100/барр., мазута – $45/барр.
Страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюз (ЕС) установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр., говорится на сайте Еврокомиссии. Ограничения вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.
Страны G7 объявили о решении ограничить цены на нефть и нефтепродукты из России еще 2 сентября 2022 г. Затем к этим санкциям присоединились остальные страны Евросоюза, Австралия, а также несколько европейских стран, не входящих в ЕС. 5 декабря, одновременно с эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, начал действовать потолок цен на нее. Он был установлен на уровне $60/барр. Уже в этом году этот уровень может быть пересмотрен – «новый потолок» в таком случае будет хотя бы на 5% ниже экспортной цены российской нефти за прошедший период, сообщалось в официальном журнале ЕС 4 декабря.
Потолок цен на нефтепродукты устроен несколько сложнее, чем на нефть, так как Россия экспортирует нефтепродукты с разной стоимостью. В результате страны, присоединившиеся к санкциям, ввели два ограничения. Ограничение для дизеля составляет $100/барр. (около $750/т), для мазута – $45 (около $315/т).
Ранее «Ведомости» составили консенсус-прогноз по ограничениям цен на нефтепродукты. По этому прогнозу, потолок на более дорогие нефтепродукты должен был составить $650/т, а на более дешевые – $350/т (см. «Ведомости» от 18 января 2023 г.). Часть аналитиков также называла диапазон для ограничения стоимости дизеля от $700/т до $800/т, что было на 25–30% ниже его рыночной стоимости на середину января.
В ответ на ограничение экспортных цен на нефть и нефтепродукты президент Владимир Путин в конце декабря подписал указ, который запрещает экспортерам продавать топливо, если в контракте есть привязка к потолку цен. Также с 1 февраля вступило в силу постановление правительства, которое обязывает экспортеров фактически предоставлять копии контрактов в ФТС для мониторинга исполнения указа.
Вторая мера, вступившая в силу 5 февраля – эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродуктов из России, – затронет большую часть российского топливного экспорта. В 2021 г. Европа была крупнейшим рынком сбыта для российских нефтепереработчиков – ее доля в экспорте РФ составляла 62%. При этом в том же году нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России произвели около 270 млн т топлива, из которых половина была поставлена за границу. Одни из основных экспортных нефтепродуктов России – это мазут (в 2021 г. было экспортировано 60 млн т) и дизель (40 млн т).
Поэтому европейские покупатели, готовясь к предстоящему эмбарго на морской экспорт нефтепродуктов из России, осенью 2022 г. начали увеличивать импорт из РФ, чтобы создать запасы топлива. Уже к декабрю 2022 г. поставки дизельного топлива в ЕС стали рекордными за 10 месяцев и составили 720 000 барр./сутки, сообщало МЭА 18 января. Общий экспорт дизеля из РФ в декабре побил многолетний рекорд и достиг отметки в 1,2 млн барр./сутки. Экспорт бензина также стал максимальным – 270 000 барр./сутки.
После усиления антироссийских санкций в 2022 г. нефтекомпаниям из РФ удалось перенаправить значительную часть экспорта нефти с европейского рынка в Азию, но пока не ясно, получится ли так же переориентировать поставки нефтепродуктов. Китай и Индия, которые стали основными покупателями российской нефти, обладают собственными большими мощностями по нефтепереработке.
По мнению главы Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, ограничение цен на нефтепродукты существенно не повлияет на экспорт, так как ограничения установлены на уровнях, близких к рыночным ценам. Но эмбарго на экспорт нефтепродуктов в ЕС может оказать существенное давление, потому что российским нефтепереработчикам будет сложно одномоментно перенаправить существенные потоки нефтепродуктов, в том числе из-за нехватки флота.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что в этой ситуации Индия и Китай могут начать закупать нефтепродукты в России с дисконтом для потребления на внутреннем рынке. Это позволит им увеличить экспорт собственных нефтепродуктов в Европу, которые будут продаваться по рыночной цене, добавляет он.
По мнению Юшкова, в ближайшие месяцы Россия может нарастить экспорт нефти и одновременно сократить производство и экспорт нефтепродуктов из-за нехватки танкеров для них. «Это не будет катастрофично для бюджета», – считает аналитик. Мельников уточняет, что в январе этого года такая тенденция уже началась. При этом во втором полугодии 2023 г., продолжает Юшков, пропорции экспорта нефти и нефтепродуктов могут вернуться в норму, потому что Китай и Евросоюз на фоне восстановления экономики нарастят спрос на топливо.