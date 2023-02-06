Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России вступили в силу

Страны G7 объявили о решении ограничить цены на нефть и нефтепродукты из России еще 2 сентября 2022 г. Затем к этим санкциям присоединились остальные страны Евросоюза, Австралия, а также несколько европейских стран, не входящих в ЕС. 5 декабря, одновременно с эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, начал действовать потолок цен на нее. Он был установлен на уровне $60/барр. Уже в этом году этот уровень может быть пересмотрен – «новый потолок» в таком случае будет хотя бы на 5% ниже экспортной цены российской нефти за прошедший период, сообщалось в официальном журнале ЕС 4 декабря.