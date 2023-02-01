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В России вступает в силу указ президента о противодействии потолку цен на нефть и нефтепродукты

Но ответственность за нарушения не установлена, отмечают эксперты
Василий Милькин Дарья Савенкова
Согласно постановлению правительства, Минэнерго должно начиная с 10 марта 2023 г. ежемесячно не позднее 10-го числа каждого месяца направлять отчет о мониторинге исполнения указа президента в «межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере» / Chris J. Ratcliffe / Bloomberg via Getty Images

Сегодня, 1 февраля, вступает в силу указ президента о противодействии потолку цен на российские нефть и нефтепродукты. 30 января правительство России опубликовало постановление, регламентирующее реализацию указа. Но ответ России на введенный Западом потолок цен может оказаться недейственной мерой, считают опрошенные «Ведомостями» источники и эксперты.

Из текста постановления правительства следует, что основная функция по осуществлению регулярного мониторинга требований к участникам экспортных сделок будет возложена на Минэнерго, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. При этом фактический контроль за соблюдением требований указа президента РФ будет осуществлять ФТС, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «В случае нарушений именно ФТС будет запрещать транспортировку сырья, уведомив РЖД и «Транснефть», – поясняет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных