В России вступает в силу указ президента о противодействии потолку цен на нефть и нефтепродукты

Из текста постановления правительства следует, что основная функция по осуществлению регулярного мониторинга требований к участникам экспортных сделок будет возложена на Минэнерго, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. При этом фактический контроль за соблюдением требований указа президента РФ будет осуществлять ФТС, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «В случае нарушений именно ФТС будет запрещать транспортировку сырья, уведомив РЖД и «Транснефть», – поясняет он.