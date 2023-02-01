В России вступает в силу указ президента о противодействии потолку цен на нефть и нефтепродукты

В России вступает в силу указ президента о противодействии потолку цен на нефть и нефтепродуктыНо ответственность за нарушения не установлена, отмечают эксперты
Сегодня, 1 февраля, вступает в силу указ президента о противодействии потолку цен на российские нефть и нефтепродукты. 30 января правительство России опубликовало постановление, регламентирующее реализацию указа. Но ответ России на введенный Западом потолок цен может оказаться недейственной мерой, считают опрошенные «Ведомостями» источники и эксперты.
Из текста постановления правительства следует, что основная функция по осуществлению регулярного мониторинга требований к участникам экспортных сделок будет возложена на Минэнерго, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. При этом фактический контроль за соблюдением требований указа президента РФ будет осуществлять ФТС, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «В случае нарушений именно ФТС будет запрещать транспортировку сырья, уведомив РЖД и «Транснефть», – поясняет он.