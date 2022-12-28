Как может работать механизм противодействия потолку цен на нефть

По словам близкого к правительству источника, с точки зрения ограничения цены продажи нефти в страны Запада потолок не имеет практически никакого смысла, поскольку на экспорт в Европу введено эмбарго. При этом поставки уже и так минимальны – как по морю, так и по нефтепроводу, а для тех стран, которым Россия продолжает продавать нефть (Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия), действуют исключения. Главная мотивация вводить такой механизм – сбить цену на российские энергоносители при поставках в нейтральные страны, прежде всего азиатские. Фактически G7 дает им инструмент давления на российские нефтяные компании в переговорах по контрактам. Но хотя дискуссии об установлении максимально допустимой скидки на российскую нефть и велись, было принято решение не действовать по схожей с Западом нерыночной логике.