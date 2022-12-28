Как может работать механизм противодействия потолку цен на нефть

Как может работать механизм противодействия потолку цен на нефтьЭксперты ожидают появления новых списков неблагонадежных покупателей и стран
Владимир Путин подписал документ об ответных мерах на введенный странами G7 и ЕС потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Указ президента о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты опубликован на портале правовой информации 27 декабря.
Документ носит рамочный характер. Согласно его тексту, поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам запрещаются при условии, что в соответствующих контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Ограничение будет действовать с 1 февраля – дня вступления в силу указа – до 1 июля 2023 г. Поставки могут быть произведены в обход запрета, но только по специальному решению президента.
Детали реализации указа, как и писали ранее «Ведомости», предстоит уточнить правительству. Кабинет министров должен принять акты, определяющие работу механизма, установить порядок мониторинга за его соблюдением, подготовить перечень товаров по номенклатуре внешнеэкономической деятельности, подпадающих под действие запрета. Санкции за нарушение запрета в указе президента не предусмотрены. Мониторинг поручено осуществлять Минэнерго – «на регулярной основе в порядке, определяемом правительством». Ведомство также уполномочено по согласованию с Минфином давать разъяснения по вопросам применения указа.
«Ведомости» направили запросы представителям аппарата правительства, Минэнерго и Минфина.
По словам близкого к правительству источника, с точки зрения ограничения цены продажи нефти в страны Запада потолок не имеет практически никакого смысла, поскольку на экспорт в Европу введено эмбарго. При этом поставки уже и так минимальны – как по морю, так и по нефтепроводу, а для тех стран, которым Россия продолжает продавать нефть (Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия), действуют исключения. Главная мотивация вводить такой механизм – сбить цену на российские энергоносители при поставках в нейтральные страны, прежде всего азиатские. Фактически G7 дает им инструмент давления на российские нефтяные компании в переговорах по контрактам. Но хотя дискуссии об установлении максимально допустимой скидки на российскую нефть и велись, было принято решение не действовать по схожей с Западом нерыночной логике.
«Не надо делать из потолка пол ради того, чтобы кого-то наказать. Ведь в этом случае с минимальной ценой пришлось бы иметь дело и российским партнерам, они могли бы посчитать себя кинутыми», – отметил собеседник. Даже если нейтральные страны и получат более сильную позицию в переговорах по контрактам на российскую нефть, потенциал применения такого рычага сильно ограничен, считает источник. Рынку в целом требуется российская нефть, поэтому, даже если в первое время после введения потолка дисконт отечественных сортов к Brent и расширится, постепенно он сбалансируется, продолжил источник. Аналогичная картина наблюдалась весной, когда скидка на Urals довольно существенно выросла, но летом и ближе к осени разница была полностью компенсирована, напомнил источник.
Как может работать указ
На основании указа в России могут появиться два новых санкционных списка, предположил адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. Первый будет содержать перечень государств, при этом не обязательно только недружественных. Во втором списке, скорее всего, будут указаны юридические лица, которые были замечены в покупке российской нефти по предельной цене и ниже, считает эксперт.
По сути, президент ввел запрет для всех субъектов делового оборота России на продажу, транспортировку и сопутствующие услуги, если из условий договора вытекает, что российские нефть и нефтепродукты поставляются за рубеж при соблюдении введенного Западом потолка цен. По его мнению, под запрет попадает и реэкспорт. Но президент оставил себе право исключать некоторые сделки из санкционного списка, отметил Гландин.
При этом если какой-то российский поставщик будет игнорировать указ, то у нас пока нет иного механизма привлечения его к ответственности, кроме как по статье за контрабанду сырья (ст. 226.1 УК РФ), полагает он.
Юридический механизм реализации указа кажется избыточно сложным для нефтяного рынка, полагает адвокат коллегии адвокатов «Ягупов и партнеры» Егор Филин.
Согласно указу запрет вводится на поставки по контрактам, в которых прямо или косвенно будет зафиксирована предельная цена покупки нефти и нефтепродуктов, отметил он. Но как юридически будет определяться критерий «косвенности» – большой вопрос, подчеркнул Филин. Скорее всего, это может привести лишь к усложнению цепочки продажи нефти и нефтепродуктов, но никак не к прямому запрету, полагает юрист.
Мировой рынок купли-продажи нефти и нефтепродуктов устроен таким образом, что довольно сложно порой отследить конечного контрагента, который является первоначальным заказчиком нефтяной продукции, продолжил Филин. Формулировки указа, по его мнению, сложно назвать совершенными с точки зрения юридической техники, поэтому фактическая возможность для осуществления торговых операций с указанными в документе странами сохраняется. Именно формулировка «прямо или косвенно» будет стимулировать нефтяных брокеров и профильных юристов находить новые легальные цепочки сделок и они с большой вероятностью будут найдены, уверен эксперт. Кроме этого, важно, что в тексте указа использована формулировка «установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», добавил Филин. Можно предположить, что законодатель стремится распространить вводимый указом запрет в том числе на случаи реэкспорта российской нефти и нефтепродуктов, согласился он.
Указом запрещено поставлять российскую нефть и нефтепродукты иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации цены, но про территориальное ограничение речи не идет, обратила внимание партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева. «Недружественность» неважна, это могут быть любые иностранные лица, включая покупателей из Китая и стран ЕАЭС, пояснила она.
Влияние на цену
Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с нефтью марки Brent уменьшилась до $20 за баррель на фоне подешевевшего фрахта судов, сообщал в сентябре заместитель генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго Денис Дерюшкин. Летом скидка на российскую нефть составляла почти $40 за баррель, напомнил он. «Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не $40, а $20 [за баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», – сказал он.
Условия потолка
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть, соответствующий документ был опубликован 4 декабря в официальном журнале ЕС. Ограничение решено установить на уровне $60/барр. c последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 г. Показатель будет изменяться таким образом, чтобы он был минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals. Механизм распространяется исключительно на поставки нефти по морю, транспортировку по трубопроводам ограничение не затрагивает. Покупать российскую нефть дороже смогут Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия.
Потолок цен на российскую нефть может повлиять на дисконты к Brent, с которыми реализуется покупателям смесь Urals, признавал министр финансов Антон Силуанов 27 декабря. Но, по его словам, цена все равно будет определяться рыночными условиями, а не параметрами price cap. «Оценки [доходов бюджета] не пересматривали, потому что продавать нефть все равно будем, котировки все равно будут зависеть от рыночных котировок нефти мировых. Да, вопрос дисконта, какой будет дисконт. Потому что будет нефть $100 – мы же за $60 не будем продавать, будем продавать гораздо выше и все равно найдем потребителей для покупки этой нефти. Будет $150 – будем еще выше. Сейчас чуть приподнялись цены, за $80 уже Brent», – отметил министр.
Цена на нефть марки Brent с начала декабря снизилась почти c $90 за баррель примерно до $84. Средняя цена на российскую нефть Urals, которая после введения серии санкций продается с дисконтом, за период с 15 ноября по 14 декабря 2022 г. составила $57,49 за баррель, приводил оценку Минфин. Месяцем ранее она составляла $71,1.
Российский бюджет на следующий год сверстан исходя из цены Urals $70,1/барр. Но базовые нефтегазовые доходы – т. е. безусловные, определенные исходя из гипотетического применения бюджетного правила (временно приостановлено) – сверстаны при цене $62/барр.