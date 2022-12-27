Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

22 декабря Путин сообщил, что указ об ответе на потолок цен на нефть будет подписан 26 или 27 декабря. На пресс-конференции Путин заявил, что Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть. По его словам, этим решением «геополитические оппоненты и противники» страны пытаются ограничить доходы российского бюджета. «Потерь для российского ТЭКа, и для экономики, и бюджета нет», — заверил Путин.