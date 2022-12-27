Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефтьОн вступит в силу с 1 февраля 2023 года
Президент Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты». Документ опубликован на портале правовой информации.
- Согласно пункту 1 указа вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Меры вводятся в связи с «введением США и примкнувшими к ним иностранным государствами» запрета на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов и оказанием услуг, связанных с такими перевозками.
Из пункта 2 указа президента следует, что запрет на поставки нефти вступает в силу с момента его вступления в силу (то есть 1 февраля 2023 г.).
В пункте 3 указа говорится, что запрет на поставки нефтепродуктов будет применяться с даты, установленной правительством.
Из пункта 4 данного документа следует, что президент может принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения.
Белый дом, помимо установления сроков запрета на поставки российских нефтепродуктов, должен будет разработать порядок мониторинга исполнения пункта 1 указа, касающегося запрета поставок. Контролировать соблюдение меры будет Министерство энергетики РФ, говорится в указе.
Документ стал ответной мерой на введение западными странами ценового потолка на российскую нефть. Страны ЕС согласовали предельную цену на энергоноситель 3 декабря. Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 и Австралия.
В ответ на данное решение в Кремле заявили, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. Еще на этапе обсуждения в ЕС предельной цены на российские энергоносители Путин подчеркивал, что Россия не станет поставлять энергоносители тем странам, которые присоединятся к потолку: «Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие».
После введения потолка пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российские власти «провели подготовку», ожидая решения ЕС по ограничению цен на нефть. «Ведомости» писали 13 декабря со ссылкой на источники, что власти сформулировали ответ на потолок цен на российскую нефть: проект указа президента, описывающий механизм противодействия, к тому моменту в целом был согласован.
22 декабря Путин сообщил, что указ об ответе на потолок цен на нефть будет подписан 26 или 27 декабря. На пресс-конференции Путин заявил, что Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть. По его словам, этим решением «геополитические оппоненты и противники» страны пытаются ограничить доходы российского бюджета. «Потерь для российского ТЭКа, и для экономики, и бюджета нет», — заверил Путин.