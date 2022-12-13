Власти сформулировали механизм противодействия потолку цен

Власти сформулировали механизм противодействия потолку ценВ проект указа вошел запрет на поставки, детали его реализации определит правительство
Власти сформулировали ответ на потолок цен на российскую нефть: проект указа президента, описывающий механизм противодействия, в целом согласован. Об этом «Ведомостям» сообщил знакомый с текстом документа источник, информацию подтвердили два близких к правительству собеседника. Идея об отказе от поставок странам, присоединившимся к ограничениям, в документе, по их словам, отражена. В частности, согласно проекту указа, запрещается продавать нефть по следующим основаниям:
если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;
если в контракте потолок фигурирует как условие либо устанавливаются референтные цены, равные потолку ($60 за баррель. – «Ведомости»).
Также в документе есть пункт, позволяющий обходить любые запреты на проведение сделок, – с разрешения правительства.
Действие указа не распространится на отношения, возникшие до 5 декабря. Он вступает в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления. Детали реализации указа, в частности порядок мониторинга за соблюдением запрета, номенклатура товаров, список стран и т. д., должны быть прописаны правительством.
Документ пока финализируется в администрации президента, уточнил близкий к правительству собеседник. По словам третьего источника, также близкого к правительству, положение о предельном дисконте на российскую нефть относительно международных сортов в проекте документа пока не зафиксировано, но с высокой долей вероятности это может быть прописано – видимо, уже в подзаконных актах правительства, уточнил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также представители аппарата правительства, Минфина и Минэнерго не ответили на запросы «Ведомостей». «Ведомости» также обратились за комментарием в крупнейшие компании: «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Русснефть».
12 декабря на брифинге с журналистами Песков обещал, что текст указа будет опубликован «в ближайшие дни». «Я хочу напомнить, что в Бишкеке президент сказал, что речь пойдет о соответствующем указе, и президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», – заявил пресс-секретарь Путина.
Не просто потолок
«Ответные меры должны соответствовать уровню угроз и вызовов, которые ставит новый ценовой механизм не только перед Россией, перед всеми участниками рынка», – считает доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. «То, что возможно в отношении одной страны и одного товара сегодня, завтра возможно против других стран и других товаров. По своей сути, потолок цен – не что иное, как новая форма взаимодействия на рынке, которая может привести к отмене принципов свободной торговли и введению жесткого регулирования», – рассуждает эксперт.
«Фактически, речь идет об изменении порядка мировой торговли, ручном регулировании рынка, введении нормированных цен для стран, не входящих в «золотой миллиард», установлении двухуровневой цены для «своих» и для «чужих», – говорит эксперт. «Только наивный может верить, что речь идет о каких-то экстраординарных, эксклюзивных действиях в целях нанести вред российской экономике. На самом деле отрабатывается универсальный механизм разрушения самых фундаментальных норм международного права – суверенного права государств на использование принадлежащих им ресурсов», – считает он.
Указ президента не поставит нефтяные компании в уязвимое положение на рынке, полагает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Большая часть объемов, которые ранее направлялись в Европу, уже были перенаправлены на другие рынки, в том числе страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот процесс продолжается, отметил он, и в начале 2023 г. лишь углубится. В октябре только чуть более одной пятой всех морских поставок российской нефти приходилось на европейский рынок. Однако, как утверждает аналитик, эти объемы далеко не полностью оседали на европейском рынке – большая часть из них, вероятно, не задерживалась в европейских портах и уходила в страны Азии в рамках трейдинговых операций.
При этом Блохин утверждает, что российским компаниям может понадобиться от двух до трех месяцев для того, чтобы полностью перенаправить оставшиеся объемы экспорта на другие рынки. Этому, в частности, будет способствовать наметившееся восстановление китайской экономики, что позволит в определенной степени нивелировать негативный эффект на отрасль. «Ограничение экспорта не будет долгосрочным, а реальный эффект на добычу нефти в РФ за счет нефтяного эмбарго, по нашим оценкам, не превысит 5,6% по итогам 2023 г.», – подытожил эксперт.
Указы президента обладают юридической силой наравне с федеральными законами, обязательны для исполнения и не требуют дополнительных актов для регулирования отношений, которые они затрагивают, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Если формально все условия соблюдены, т. е., например, присоединившаяся к санкциям страна не выступает в качестве конечного покупателя, то де-юре сделка должна соответствовать требованиям. Если же при формальном соблюдении требований нарушение допускается фактически, это может и будет оцениваться именно как нарушение. Пока сложно судить о возможных последствиях для нарушителя, но, скорее всего, санкции могут предполагать ограничение участия в сделках, связанных с экспортом российских энергоносителей для компании-нарушителя, считает он.
Мониторинг поставок можно осуществлять через ФТС, отметил эксперт «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк. Исключить попытки обойти запрет нельзя, но ввиду консолидированности рынка в России и поднадзорности крупных компаний производители не станут рисковать, нарушая российские законы, считает эксперт. «Даже если в контракте нет ни потолка, ни страны получателя, но цена низкая, отследить цепочку поставок не представляет труда на базе данных от таможенных и других государственных служб России и других стран», – указывает он.
Запрет будет соблюдаться нефтяными компаниями в полной мере вне зависимости от формальных юридических инструментов и средств реализации, согласился Блохин. Это также в определенной степени снимает потребность в существенном мониторинге со стороны государства, рассуждает эксперт. «Это выгодно отличает положение российских властей от их европейских визави, вынужденных на базе Еврокомиссии и национального законодательства вводить все новые ограничения и механизмы контроля на внутреннем рынке», – отмечает Блохин. «В случае с российскими нефтегазовыми компаниями их руководство исторически учитывает государственные интересы и придерживается официального политического курса, который руководство страны довольно успешно коммуницирует ключевым участникам рынка на платформе президентской комиссии по ТЭКу», – резюмировал Блохин.
Условия потолка
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть, соответствующий документ был опубликован 4 декабря в официальном журнале ЕС. Ограничение решено установить на уровне $60/барр. c последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 г. Показатель будет изменяться таким образом, чтобы он был минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals. Механизм распространяется исключительно на поставки нефти по морю, транспортировку по трубопроводам ограничение не затрагивает. Покупать российскую нефть дороже смогут Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия.
По итогам прошлой недели февральские фьючерсы на эталонный сорт Brent упали в цене более чем на 11%. Оба контракта завершили торги на минимумах с декабря 2021 г. В понедельник стоимость Brent перешла к росту – с пятничных $76,1/барр. до $78,5/барр. (+3%). Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 8 декабря, составляла $43,73/барр., сообщал Bloomberg со ссылкой на данные агентства Argus Media. Однако информация Argus может быть неиллюстративной, поскольку после санкций через его систему проходит небольшое, «абсолютно нерепрезентативное» число сделок, говорил «Ведомостям» близкий к Кремлю источник.
По последним данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2022 г. сложилась в размере $66,47/барр., что в 1,19 раза ниже, чем в ноябре 2021 г. ($79,68/барр.). Цена за 11 месяцев составила $78,32/барр., что на 14% выше аналогичного периода годом ранее.
Российский бюджет на следующий год сверстан исходя из цены Urals $70,1/барр. Но базовые нефтегазовые доходы – т. е. безусловные, определенные исходя из гипотетического применения бюджетного правила (временно приостановлено) – сверстаны при цене $62/барр.
Минфин в ходе подготовки проекта бюджета составил матрицу сценариев доходов бюджета в зависимости от цены нефти и объема добычи. Минимально приемлемая цена, с точки зрения Минфина, – $50/барр. Но такое значение в целом допустимо для бюджета лишь при условии максимальной добычи в 11 млн барр./сутки. При таком сочетании доходы составят 7,5 трлн руб. При более низких объемах доходы начинают опускаться в красную зону: например, при цене $50/барр. и снижении добычи до 10,5 млн барр./сутки они опустятся до 7,2 трлн руб. Минимальная добыча, сравнительно комфортная для бюджета, – 7,5 млн барр./сутки. Но при таких объемах цена должна быть не ниже $100/барр.