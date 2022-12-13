Власти сформулировали механизм противодействия потолку цен

Указ президента не поставит нефтяные компании в уязвимое положение на рынке, полагает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Большая часть объемов, которые ранее направлялись в Европу, уже были перенаправлены на другие рынки, в том числе страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот процесс продолжается, отметил он, и в начале 2023 г. лишь углубится. В октябре только чуть более одной пятой всех морских поставок российской нефти приходилось на европейский рынок. Однако, как утверждает аналитик, эти объемы далеко не полностью оседали на европейском рынке – большая часть из них, вероятно, не задерживалась в европейских портах и уходила в страны Азии в рамках трейдинговых операций.