Заветам Йеллен верны

Дискуссии, которые предшествовали введению потолка цен, включая переговоры с Венесуэлой и другими крупными поставщиками энергоресурсов, закрытие европейского рынка, лишний раз подтверждают слова Джанет Йеллен о том, что потолок цен – это не разовая акция, а принципиально новый механизм взаимодействия на мировом рынке. Нефтяная отрасль очевидно призвана стать своеобразным полигоном для отработки этого нового инструмента, который в конечном итоге должен привести к кардинальным изменениям в мировой торговле, не просто к замене существующих правил, а к убийству свободного рынка и установлению контроля над ним со стороны единого регулятора. Уже сегодня обсуждается возможность введения аналогичных механизмов по ограничению цен на газовом рынке. Следующим шагом может стать любой другой рынок с неэластичным спросом: зерновой, минеральных удобрений, редкоземельных металлов.