Заветам Йеллен верны

Заветам Йеллен верныМеханизм, направленный против российской нефти, может превратиться в узду для всего мирового рынка
Спустя неделю после введения потолка цен на российскую нефть в правительстве наконец обсуждается проект указа президента об ответных мерах. Документ призван дать жесткий отпор западным идеологам и установленным с 5 декабря ограничениям.
Прежде чем анализировать предложенные меры, следует детально рассмотреть цели, которые возлагали американские авторы на новую концепцию взаимодействия с Россией на нефтяном рынке. Цели эти открыто обозначила министр финансов США Джанет Йеллен. «Первая цель – ограничить доходы, которые получает Россия. Вторая цель заключается в том, <...> что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать на рынок, потому что Москва значимый поставщик», – сказала она в интервью телеканалу CBS, отметив, что «потолок цен на нефть – это новая политика».
В этой связи крайне показательным является уровень установленного «потолка» – $60 за баррель. С точки зрения разработчиков этой новой идеологии, «потолок» является безболезненным для применения как поставщиками (цена установлена практически на уровне текущей стоимости российской нефти, с учетом применяемого дисконта), так и потребителями, поскольку позволяет трейдерам приобретать требуемые объемы, приводя рынок к утраченному равновесию. В этом виде «потолок» нацелен на то, чтобы не вспугнуть жертву, избежав таком образом резкого роста нефтяных цен, который стал бы неизбежным следствием существенного сокращения российской нефти на мировых рынках.
При этом вводятся ограничения не только на поставку, но и на услуги транспортировки, страхования грузов и т. д. Другими словами, создаются абсолютно нерыночные условия торговли. Все это следует рассматривать как поиск решения по сохранению США своей роли глобального регулятора мирового рынка.
Дискуссии, которые предшествовали введению потолка цен, включая переговоры с Венесуэлой и другими крупными поставщиками энергоресурсов, закрытие европейского рынка, лишний раз подтверждают слова Джанет Йеллен о том, что потолок цен – это не разовая акция, а принципиально новый механизм взаимодействия на мировом рынке. Нефтяная отрасль очевидно призвана стать своеобразным полигоном для отработки этого нового инструмента, который в конечном итоге должен привести к кардинальным изменениям в мировой торговле, не просто к замене существующих правил, а к убийству свободного рынка и установлению контроля над ним со стороны единого регулятора. Уже сегодня обсуждается возможность введения аналогичных механизмов по ограничению цен на газовом рынке. Следующим шагом может стать любой другой рынок с неэластичным спросом: зерновой, минеральных удобрений, редкоземельных металлов.
Другие страны однозначно считали эти сигналы и чувствуют нависшую над ними угрозу, поэтому с таким нетерпением ждут ответа России. От действий нашей страны сейчас зависит очень многое. Поэтому ответ должен быть четкий, взвешенный и профессиональный.
Предложения, разработанные в качестве реакции на введение потолка цен, предполагают запрет на поставки нефти из России в случае выполнения одного из следующих условий: если контракт на поставку нефти или нефтепродуктов заключается с одним из государств, поддерживающих потолок цен, или если в контракте на поставку прямо или косвенно содержится положение о применении механизмов потолка цен на нефть. При этом самому правительству поручается разработать порядок мониторинга положений указа.
Содержание документа, скорее всего, будет поддержано отраслевыми лоббистами, принимавшими участие в подготовке предложений, как в России, так и за рубежом. Прежде всего потому, что указанные меры никак не препятствуют поставкам нефти и нефтепродуктов через налаженные каналы с участием посредников, в том числе и через собственные трейдинговые каналы.
Отсутствие в проекте указа мер по контролю за конечным потребителем ресурсов, безусловно, будет поддержано не только российскими экспортерами, но и нашими западными оппонентами, для которых «потолок цен» – это расчетная, контролируемая величина, позволяющая обеспечить контролируемый доход российского бюджета, с одной стороны, а с другой стороны – энергобезопасность любой страны, которая захочет приобрести неограниченные объемы российской нефти по серым схемам.
Единственное, что может вызвать недоумение и возбудить кривотолки, – это пункт, который неожиданно наделяет правительство правом не применять запрет на поставку нефти, установленный в начале документа. Другими словами, одни пункты проекта указа нацелены на то, чтобы не мешать никому работать, а последний говорит о том, что прилагаемый документ можно и вовсе не издавать, поскольку правительство вправе игнорировать все запреты, установленные указом. И это не только полностью дезавуирует смысл ограничений, предлагая участникам рынка воспользоваться открытой правительством калиткой, но и, как принято выражаться, обладает высокой коррупционной емкостью.
По всей видимости, разработчикам документа все-таки не хватило понимания чувствительности происходящих на энергетическом рынке процессов и оценки истинных целей установленного «потолка цен». Авторы предложений не смогли в полной мере осознать те глобальные последствия, которые данный механизм может повлечь в отношении России, в отношении поставщиков природных ресурсов из других стран и в конечном итоге – в отношении глобального рынка в целом.