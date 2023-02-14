Минэк допускает улучшение ряда показателей макропрогноза

Минэк допускает улучшение ряда показателей макропрогнозаСценарные условия будут представлены в правительство в апреле
Минэкономразвития приступило к разработке сценарных условий прогноза социально-экономического развития России до 2026 г. Ряд показателей действующего прогноза (подготовлен в сентябре 2022 г.) могут быть пересмотрены в лучшую сторону, сообщил журналистам представитель министерства. Документ будет представлен в правительство в апреле, добавил он.
Согласно действующему прогнозу, в 2023 г. экономика снизится на 0,8%, а в 2024 г. – вырастет на 2,6%. Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 5,5%, а ее возвращения к таргету 4% правительство ждет в 2024 г. Инвестиции в основной капитал сократятся в 2023 г. на 1%, реальные располагаемые доходы – вырастут на 1,6%, следует из прогноза.
«При подготовке документа учтем положительные результаты 2022 г., достигнутые благодаря реализации Плана первоочередных действий в условиях санкций», – отметил представитель Минэкономразвития, добавив, что обсуждение параметров пройдет с профильными ведомствами в их компетенции.
Основными факторами восстановления экономики станут потребительский спрос и высокая инвестиционная активность, указал представитель министерства. В частности, широкие возможности по стимулированию инвестиций есть у регионов, сообщили в ведомстве: «Многое будет зависеть от активного использования механизма инфраструктурных бюджетных кредитов».
10 февраля Банк России обновил среднесрочный макропрогноз, улучшив оценки по экономике в этом году. По оценкам регулятора, динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1% (в прежней версии прогноза ЦБ ждал спада на 1-4%). Вместе с тем оценка на следующий год ухудшена до 0,5–2,5% по сравнению с 1,5–2,5%.
ЦБ ожидает, что рост квартального ВВП в годовом выражении начнется в середине 2023 г., сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс–конференции. Экономика активно адаптируется к происходящим изменениям, отметила она. Улучшение прогноза по динамике ВВП на этот год связано как с пересмотром вверх оценок прошлых периодов, так и с более значительными бюджетными расходами, чем учитывалось в октябрьском прогнозе ЦБ, пояснила Набиуллина.
8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что спад ВВП России по итогам года не превысит 1%, но динамика может оказаться и положительной. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре улучшил прогноз по экономике России в 2023 г. – со спада на 2,3%, ожидавшихся в октябре, до роста на 0,3%. Эта оценка оказалась значительно оптимистичнее официальных прогнозов российских властей. «В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя», – отмечал Белоусов.
По итогам 2022 г. ВВП России, по предварительным оценкам, снизился на 2,5%, сообщал президент Владимир Путин в середине января. Банк России также оценивает спад ВВП в 2,5%.
По данным Росстата, в III квартале 2022 г. российская экономика сократилась на 3,7% в годовом выражении после 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале. По оценке Минэкономразвития, за январь – ноябрь спад составил 2,1%. Официальную статистику по ВВП за прошлый год Росстат опубликует 17 февраля.