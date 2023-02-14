Минэк допускает улучшение ряда показателей макропрогноза

8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что спад ВВП России по итогам года не превысит 1%, но динамика может оказаться и положительной. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре улучшил прогноз по экономике России в 2023 г. – со спада на 2,3%, ожидавшихся в октябре, до роста на 0,3%. Эта оценка оказалась значительно оптимистичнее официальных прогнозов российских властей. «В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя», – отмечал Белоусов.