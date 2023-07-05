Путин заявил о росте экономических показателей выше прогнозов

Путин и Мишустин провели встречу в ночь с 4 на 5 июля. Премьер-министр представил данные о росте показателей, которые указывают на восстановление российской экономики. В частности, Мишустин обратил внимание на то, что рост ВВП по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., с начала года – 0,6%. По словам Мишустина, по итогам года рост ВВП может составить выше 2%. «Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форсмажорных обстоятельств, что мы должны расти больше 2% за год», – сказал он.