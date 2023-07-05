Газета
Экономика

Путин заявил о росте экономических показателей выше прогнозов

Ведомости

Экономические показатели России оказались лучше прогнозов, что дает надежду на решение всех поставленных задач в течение года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стенограмму их разговора опубликовала пресс-служба Кремля.

«У нас результаты, – во всяком случае пока, скажем так, осторожно, – лучше ожидаемых ранее, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, – во всяком случае так, как мы их и ставили, – как минимум будут решены в течение года», – сказал он.

Путин и Мишустин провели встречу в ночь с 4 на 5 июля. Премьер-министр представил данные о росте показателей, которые указывают на восстановление российской экономики. В частности, Мишустин обратил внимание на то, что рост ВВП по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., с начала года – 0,6%. По словам Мишустина, по итогам года рост ВВП может составить выше 2%. «Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форсмажорных обстоятельств, что мы должны расти больше 2% за год», – сказал он.

Ранее по теме: В России продолжают расти зарплаты и ощущается сильный дефицит кадров

Что касается инфляции, то на начало июля она составила 3,4%, по итогам года может достигнуть 5%, напомнил Мишустин. По его словам, рост реальных зарплат по итогам апреля составил 10,4% в годовом выражении, за четыре месяца с начала 2023 г. – 4,2%. Уровень безработицы находится на историческом минимуме и составляет 3,1–3,2%, добавил премьер-министр.

Мишустин также обратил внимание на рост оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг, который ускорился до 8,8% год к году. В конце доклада Мишустин выразил уверенность в том, что все социальные гарантии и обязательства будут выполнены. 

3 июля во время встречи с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС Путин обратил внимание на изменение структуры российской экономики, на которое указывает рост доходов от перерабатывающих отраслей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных