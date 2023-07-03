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В России продолжают расти зарплаты и ощущается сильный дефицит кадров

Сложившаяся ситуация заставляет компании задуматься о повышении производительности труда
Мария Подцероб Антон Осипов
Новых проектов сейчас много и для них нужны новые работники самой разной квалификации / Евгений Разумный / Ведомости

На российском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого, утверждают опрошенные «Ведомостями» рекрутеры. При этом более всего страдает реальный сектор. По данным проведенного Центробанком мониторинга предприятий, в промышленности с начала 2023 г. ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами.

Кадровый голод привел к рекордно низкой безработице (3,2% в мае, по данным Росстата). Недостаток свободных кандидатов заставляет компании предлагать потенциальным сотрудникам все более и более высокие зарплаты. Согласно Росстату, в апреле 2023 г. средненачисленная номинальная зарплата в России составила 71 204 руб., что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года. А рост реальных зарплат – т. е. скорректированных на инфляцию – в том же месяце достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к апрельскому показателю 2022 г.

«Ведомости» разбирались, что происходит на рынке труда этим летом, каких работников и зачем набирают работодатели и чем чреват непрекращающийся рост зарплат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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