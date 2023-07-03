В России продолжают расти зарплаты и ощущается сильный дефицит кадров

Кадровый голод привел к рекордно низкой безработице (3,2% в мае, по данным Росстата). Недостаток свободных кандидатов заставляет компании предлагать потенциальным сотрудникам все более и более высокие зарплаты. Согласно Росстату, в апреле 2023 г. средненачисленная номинальная зарплата в России составила 71 204 руб., что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года. А рост реальных зарплат – т. е. скорректированных на инфляцию – в том же месяце достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к апрельскому показателю 2022 г.