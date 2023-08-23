Годовая инфляция в России ускорилась до 4,88%
Годовая инфляция в России на неделе с 15 по 21 августа ускорилась до 4,88% после 4,66% неделей ранее, сообщил Минэк. В недельном выражении рост цен замедлился до 0,09% после 0,1%.
В сегменте продовольственных товаров цены в среднем снизились на 0,02% после роста на 0,01% неделей ранее за счет ускорившейся дефляции (до минус 3,07%) на плодоовощную продукцию. Так капуста, по данным Росстата, подешевела на 8,1%, лук – на 7,9%, картофель – на 6,1%, а помидоры – на 6%. При этом огурцы выросли в цене на 3,3%, а бананы – на 0,5%.
На другие продукты рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели (0,21%), за исключением мяса кур и свинины (рост на 1,4%), сосисок (0,7%), колбасы (0,5%) и яиц (0,4%).
В группе непродовольственных товаров инфляция ускорилась до 0,3% после 0,21% на прошлой неделе. В частности, автомобили выросли в цене на 0,44%, стройматериалы – на 0,4%, а электро- и бытовые приборы – на 0,36%.
В сегменте услуг цены снизились на 0,01% после роста на 0,07% неделей ранее, причем туристические услуги подешевели на 0,31% после удорожания на 0,53% неделей ранее за счет удешевления (на 0,73%) внутренних авиарейсов и дальнейшего снижения стоимости размещения в санаториях.
Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне, сообщил 9 августа Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,63%. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г. ЦБ ожидает, что инфляция к концу 2023 г. окажется на уровне 5–6,5% годовых и вернется к цели в конце 2024 г.
ЦБ 15 августа принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12% на фоне ослабления рубля. Причиной решения стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующее плановое заседание пройдет 15 сентября.