Годовая инфляция в России ускорилась до 4,88%

В сегменте продовольственных товаров цены в среднем снизились на 0,02% после роста на 0,01% неделей ранее за счет ускорившейся дефляции (до минус 3,07%) на плодоовощную продукцию. Так капуста, по данным Росстата, подешевела на 8,1%, лук – на 7,9%, картофель – на 6,1%, а помидоры – на 6%. При этом огурцы выросли в цене на 3,3%, а бананы – на 0,5%.