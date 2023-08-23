Инфляционные ожидания россиян в августе выросли

При этом наблюдаемая населением годовая инфляция продолжила снижение, составив по итогам августа 13,5% (-0,3 п. п. к июлю). Такая динамика обусловлена, в первую очередь, наблюдениями граждан без сбережений, для россиян со сбережениями показатель почти не изменился. Опрос показал увеличение обеспокоенности россиян ростом цен на соль и сахар, бензин, мясо и птицу, а также чай и кофе. Одновременно снизилась обеспокоенность ростом цен на фрукты и овощи, рыбу и морепродукты, сыр и колбасы, бытовую химию.