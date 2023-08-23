Инфляционные ожидания россиян в августе выросли
Инфляционные ожидания населения России в августе вновь увеличились, по данным опроса ООО «инФОМ», их медианная оценка на год вперед составила 11,5%. Это на 0,4 п. п. больше результатов июля и на 1 п. п. – среднего показателя за II квартал, сообщила пресс-служба ЦБ.
«Рост инфляционных ожиданий связан с динамикой как фактической инфляции, так и валютного курса. Политика Банка России направлена на снижение инфляционных ожиданий и возвращение инфляции к цели», – пояснили в ЦБ.
Как отметил регулятор, рост инфляционных ожиданий отмечается как у респондентов со сбережениями, так и без них. Долгосрочные инфляционные ожидания в августе не изменились – медианная оценка на пять лет вперед осталась на отметке 9,5%.
При этом наблюдаемая населением годовая инфляция продолжила снижение, составив по итогам августа 13,5% (-0,3 п. п. к июлю). Такая динамика обусловлена, в первую очередь, наблюдениями граждан без сбережений, для россиян со сбережениями показатель почти не изменился. Опрос показал увеличение обеспокоенности россиян ростом цен на соль и сахар, бензин, мясо и птицу, а также чай и кофе. Одновременно снизилась обеспокоенность ростом цен на фрукты и овощи, рыбу и морепродукты, сыр и колбасы, бытовую химию.
ЦБ также отметил повышение склонности россиян к потреблению в августе. Так, доля респондентов, предпочитающих тратить деньги на дорогостоящие товары и не откладывать их, выросла на 2,3 п. п. до 32%.
Опрос проводился с 1 по 10 августа.
В ЦБ также сообщили об ускорении роста ценовых ожиданий предприятий. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца в августе составил 5,2% в годовом выражении после 4,4% в июле.
«Увеличение ценовых ожиданий произошло во всех отраслях. Главными причинами стали ослабление рубля и ускоряющийся рост издержек», – отметил регулятор.
ЦБ 15 августа принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12% на фоне ослабления рубля. Причиной решения стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующее плановое заседание пройдет 15 сентября.
По прогнозу регулятора, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г. ЦБ ожидает, что инфляция к концу 2023 г. окажется на уровне 5–6,5% годовых и вернется к цели в конце 2024 г., а в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.