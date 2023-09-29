Минэк оценил курс рубля и ВВП в случае новых санкций и спада мировой экономики

Минэк оценил курс рубля и ВВП в случае новых санкций и спада мировой экономикиРисковый сценарий ведомства предполагает ослабление нацвалюты до 96 к доллару в 2024 году
В Минэкономразвития оценили изменение основных показателей российской экономики в случае реализации непредвиденных рисков. Консервативную версию прогноза социально-экономического развития на ближайшую трехлетку в ведомстве готовят традиционно. Макропрогноз в пятницу был внесен в Госдуму в составе материалов к проекту бюджета на 2024-2026 гг., «Ведомости» ранее сообщали о том, как Минэк оценивает базовый вариант развития экономики.
Предпосылками для реализации консервативного прогноза в ведомстве назвали более сильное, чем в базовом варианте, замедление роста мировой экономики, а также усиление санкционного давления на Россию, в том числе за счет вторичных санкций для дружественных и нейтральных стран, говорится в документе. Аналогичные риски были приведены и в консервативном варианте прогноза, который Минэк готовил в прошлом году к нынешнему бюджетному циклу (ведомство разрабатывает оценки прежде всего для расчета параметра бюджета). Однако российская экономика фактически развивалась по существенно более благоприятному сценарию (год назад ожидался спад ВВП в 2023 г. на 0,8%, сейчас прогнозируется его рост на 2,5%).
Согласно альтернативному сценарию, ВВП России в этом году вырастет на 2,6% (вместо 2,8% в базовом варианте), в следующем – на 1,4% (вместо 2,3%). В 2025-2026 гг. темпы роста экономики будут оставаться на уровне 1,5% (вместо роста на 2,3% и 2,2% в базовом варианте). Промышленность в случае реализации рискового сценария в следующем году ждет спад на 1%, а в 2025-2026 гг. – рост на 1,9% и 2% соответственно.
В случае реализации рисков среднегодовой курс доллара вырастет с 85,7 руб. в 2023 г. до 95,7 руб. в 2024 г., 97,8 руб. в 2025 г. и 100,3 руб. в 2026 г. При этом базовый вариант прогноза предполагает ослабление национальной валюты с 85,2 руб./$ в 2023 г. до 90,1 руб./$ в 2024 г., 91 руб./$ в 2025 г. и 92,3 руб./$ в 2026 г.
Траектория цен на нефть и другие сырьевые товары в консервативном варианте также складывается ниже, чем в базовом. Цена на российскую нефть в рисковом сценарии – $64,3 за барр. в следующем году, $58,7 за барр. в 2025 г. и $56,5 за барр. в 2026 г. При этом базовый сценарий предполагает цены на Urals на уровне около $70 за барр. в ближайшие три года. Сокращение цен на мировых рынках будет сопровождаться более существенным, чем в базовом варианте, снижением физических объемов экспортных поставок (минус 1,2% в 2024 г.), в первую очередь – по товарам нефтегазового экспорта (минус 4,4%).
Также предполагается реализация отдельных проинфляционных факторов (в частности, более сильное ослабление курса), которые приведут к более высоким показателям инфляции в 2023-2024 гг. В этом случае Минэк ждет инфляцию по итогам этого и следующего года 8% и 5,4% (вместо 7,5% и 4,5% в 2023-2024 гг. соответственно).
Следствием этого станут более низкие темпы роста реальных денежных доходов населения и сжатие потребительской активности, говорится в документе. Реальные располагаемые доходы населения в этом случае в этом году вырастут на 4,1% (против 4,3% в базовом варианте), в 2024 г. – на 1,4% (против 2,7%), в 2025 и 2026 г. – на 1,6% (против 2,6%).
Прогноз прогнозу рознь
Консервативный прогноз Минэка в данном случае выглядит гораздо оптимистичнее, чем аналогичные прогнозы Центробанка, обращает внимание экономист Виктор Тунев. По сути, ведомство дало два очень похожих сценария развития экономики, главное различие в них – это динамика курса доллара к рублю в привязке к ценам на энергоносители, указывает он. В целом, в двух вариантах прогноза доходная база бюджета отличается слабо, и при долларе за 100 руб., и при 92 руб. объемы поступлений, скорее всего, будут схожими, уверен эксперт.
Ряд параметров консервативного прогноза Минэкономразвития кажется более реалистичным, чем базового, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили. В первую очередь это касается темпов роста ВВП в следующем году, уверена она. В июле МВФ оценил перспективы роста российской экономики в 1,7%, что несколько выше консервативного сценария Минэка. Однако именно такой порядок цифр кажется наиболее вероятным, учитывая ужесточение санкционного давления через третьи страны, а также усложнение логистики для поставщиков товаров.
Темпы роста экономики вряд ли будут сильно отличаться в двух сценариях, так как они во многом будут поддерживаться за счет растущих бюджетных расходов – например, на СВО, указывает Тунев. Предполагается, что на фоне низких цен на нефть и слабого рубля в консервативном сценарии будет также поднята ключевая ставка ЦБ – из-за этого сократятся объемы кредитования экономики, что будет сдерживать рост ВВП, добавляет эксперт.
В целом консервативный сценарий выглядит достаточно мягким с точки зрения эффектов на Россию, при этом вероятность его реализации – высокая, полагает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. Помимо замедления мировой экономики – что в условиях высоких ставок и сохранения жесткой монетарной политики на длинном горизонте – выглядит крайне реалистично, важным фактором остается санкционная нагрузка, которая высоковероятно будет возрастать, пока сохраняется горячая стадия конфликта.
Чтобы не допустить реализации негативного сценария, нужно и дальше реализовывать политику импортозамещения, в частности обеспечить замену импортных компонентов в перерабатывающей и пищевой промышленности, поскольку именно эти комплектующие сейчас разгоняют цены на конечные товары, указывает Валишвили. Второе важное направление заключается в индексации социальных выплат и зарплат не ниже уровня инфляции.