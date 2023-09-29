Минэк оценил курс рубля и ВВП в случае новых санкций и спада мировой экономики

Траектория цен на нефть и другие сырьевые товары в консервативном варианте также складывается ниже, чем в базовом. Цена на российскую нефть в рисковом сценарии – $64,3 за барр. в следующем году, $58,7 за барр. в 2025 г. и $56,5 за барр. в 2026 г. При этом базовый сценарий предполагает цены на Urals на уровне около $70 за барр. в ближайшие три года. Сокращение цен на мировых рынках будет сопровождаться более существенным, чем в базовом варианте, снижением физических объемов экспортных поставок (минус 1,2% в 2024 г.), в первую очередь – по товарам нефтегазового экспорта (минус 4,4%).