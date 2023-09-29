Аналитики оценили новую стратегию Московской биржи

Стратегия подразумевает долгосрочную устойчивую чистую прибыль на уровне выше 65 млрд руб. к 2028 г. и совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) комиссионного дохода не менее 13%. По итогам 2022 г. Мосбиржа по МСФО заработала 36,3 млрд руб. Комиссионный доход год к году снизился на 9,8% до 37,5 млрд руб. Падение показателя произошло впервые с 2013 г., когда финансовый холдинг провел IPO. Биржа объясняла отрицательную динамику снижением объемов торгов нерезидентами и цен рублевых активов. Председатель правления торговой площадки Юрий Денисов сказал, что не видит рентабельность капитала (ROE) ниже, чем 18%.