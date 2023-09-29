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Аналитики оценили новую стратегию Московской биржи

По их мнению, снижение нижней границы выплат для дивидендов сделает площадку более гибкой
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Мосбиржа представила новую стратегию развития на пять лет. В документе набсовет определил ориентир по чистой прибыли и обновил дивидендную политику.

Стратегия подразумевает долгосрочную устойчивую чистую прибыль на уровне выше 65 млрд руб. к 2028 г. и совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) комиссионного дохода не менее 13%. По итогам 2022 г. Мосбиржа по МСФО заработала 36,3 млрд руб. Комиссионный доход год к году снизился на 9,8% до 37,5 млрд руб. Падение показателя произошло впервые с 2013 г., когда финансовый холдинг провел IPO. Биржа объясняла отрицательную динамику снижением объемов торгов нерезидентами и цен рублевых активов. Председатель правления торговой площадки Юрий Денисов сказал, что не видит рентабельность капитала (ROE) ниже, чем 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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