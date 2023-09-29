Курс евро превысил 103 рубля

В ЦБ не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. В августе помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин возложил ответственность за девальвацию рубля на ЦБ и обвинил его в слишком мягкой денежно-кредитной политике. 11 сентября он заявил о пройденном пике ослабления рубля.