Курс евро превысил 103 рубля
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 103 руб., следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 11:07 мск евро поднялся до 103,08 руб. (+0,85%) – максимума с 20 сентября, а доллар – до 97,25 руб. (+0,46%). К 11:18 евро снизился до 102,95 руб.
В ЦБ не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. В августе помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин возложил ответственность за девальвацию рубля на ЦБ и обвинил его в слишком мягкой денежно-кредитной политике. 11 сентября он заявил о пройденном пике ослабления рубля.
15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина позднее признала, что повышение регулятором ключевой ставки пока не оказывает ощутимого эффекта на рубль, однако, по ее мнению, если бы ставка осталась на уровне 7,5-8,5%, то курс сейчас был бы более слабым, писали «Ведомости». Для укрепления нацвалюты нужны экономические стимулы, увеличение привлекательности рублевых сбережений, считает глава регулятора.