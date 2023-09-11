Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден
«Рынок прошел пиковые значения. <...> В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары», – сказал он.
Он пояснил, что избыток валюты на рынке образуется ввиду снижения объемов импорта товаров и услуг и повышения ключевой ставки.
11 сентября курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 11,25 копейки и составил 97,9 руб. Однако затем рубль стал укрепляться, по состоянию на 7:43 мск курс доллара составляет 97,02 руб. (-0,78%). В то же время евро торговался по 104,13 руб. (-0,64%). Курс валюты на открытии снизился на 42,25 копейки и составил 104,38 руб.
15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса.
По итогам августа годовая инфляция ускорилась до 5,15% после 4,3% в июле и 3,25% в июне. Ранее ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующее плановое заседание пройдет 15 сентября.