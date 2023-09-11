Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден

11 сентября курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 11,25 копейки и составил 97,9 руб. Однако затем рубль стал укрепляться, по состоянию на 7:43 мск курс доллара составляет 97,02 руб. (-0,78%). В то же время евро торговался по 104,13 руб. (-0,64%). Курс валюты на открытии снизился на 42,25 копейки и составил 104,38 руб.