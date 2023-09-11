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Финансы

Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден

Ведомости

Пик ослабления курса рубля пройден, в ближайшие месяцы образуется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает «Интерфакс». 

«Рынок прошел пиковые значения. <...> В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары», – сказал он.

Он пояснил, что избыток валюты на рынке образуется ввиду снижения объемов импорта товаров и услуг и повышения ключевой ставки.

11 сентября курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 11,25 копейки и составил 97,9 руб. Однако затем рубль стал укрепляться, по состоянию на 7:43 мск курс доллара составляет 97,02 руб. (-0,78%). В то же время евро торговался по 104,13 руб. (-0,64%). Курс валюты на открытии снизился на 42,25 копейки и составил 104,38 руб.

15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса.

По итогам августа годовая инфляция ускорилась до 5,15% после 4,3% в июле и 3,25% в июне. Ранее ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующее плановое заседание пройдет 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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