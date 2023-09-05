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Финансы

ЦБ не исключил повышение ключевой ставки 15 сентября

Проинфляционные риски остаются высокими
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах форума АКРА. Проинфляционные риски «остаются значительными», добавил он, не уточнив шаг увеличения ставки: это решение примет совет директоров. Цель Банка России – снизить темпы годовой инфляции до 4% в следующем году.

Последний раз регулятор повысил ставку на внеочередном заседании 15 августа сразу с 8,5 до 12% годовых. Основная причина – резкий рост рисков разгона инфляции на фоне девальвации рубля.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2023 г. составит от 5% до 6,5%. Сейчас, по словам Заботкина, ее уровень складывается ближе к потолку прогноза, а рост ВВП – ближе к верхней границе оценки в 1,5-2,5%.

За неделю с 22 по 28 августа в годовом выражении инфляция составила 5,03%, неделей ранее – 4,88%, сообщало Минэкономразвития.

«Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно <...> Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен», – говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 1 сентября, также допуская рост ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора.

С высоким уровнем ключевой ставки российской экономике придется «жить долго» – как минимум, до середины 2024 г., говорил в конце августа член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Сейчас на финансовом рынке России у экономических агентов и банков в том числе преобладают ожидания гораздо более быстрого снижения ставки, отмечал банкир. На это указывает доходность ОФЗ на уровне ниже 12%. Доходность гособлигаций говорит об ожиданиях рынка относительно дальнейшего движения ставок в экономике. По данным Мосбиржи, бескупонная доходность самых длинных, тридцатилетних, гособлигаций 4 сентября составляла 11,63%.

По оценкам ВТБ, рост ключевой ставки приведет к снижению темпов роста розничного портфеля сектора по итогам 2023 г. на 1 п. п., корпоративного – на 2 п. п. Если же предположение госбанка верно и исправление трансмиссионного механизма продолжится «более инвазивными методами» (повышение надбавок на капитал и прямые лимиты на выдачи), рынок сможет увидеть бОльшие потери уже в 2023 г.

Ранее по теме: Банки резко повысили ставки по потребкредитам

Решение ЦБ не заставило себя ждать: регулятор 21 августа резко ужесточил количественные ограничения (макропруденциальные лимиты – «Ведомости») по потребкредитованию. Для банков на IV квартал лимиты на выдачу кредитов сокращены в четыре раза. Максимальная доля займов, предоставленных заемщиками с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 80% не должна превышать 5%. Кварталом ранее эта доля была 20%. У МФО лимит сокращен вдвое – до 15%. Долю банковских кредитов, сроком более пяти лет, ЦБ сохранил на уровне 5%.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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