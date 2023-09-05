ЦБ не исключил повышение ключевой ставки 15 сентября

С высоким уровнем ключевой ставки российской экономике придется «жить долго» – как минимум, до середины 2024 г., говорил в конце августа член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Сейчас на финансовом рынке России у экономических агентов и банков в том числе преобладают ожидания гораздо более быстрого снижения ставки, отмечал банкир. На это указывает доходность ОФЗ на уровне ниже 12%. Доходность гособлигаций говорит об ожиданиях рынка относительно дальнейшего движения ставок в экономике. По данным Мосбиржи, бескупонная доходность самых длинных, тридцатилетних, гособлигаций 4 сентября составляла 11,63%.