ЦБ не исключил повышение ключевой ставки 15 сентября

ЦБ не исключил повышение ключевой ставки 15 сентябряПроинфляционные риски остаются высокими
Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах форума АКРА. Проинфляционные риски «остаются значительными», добавил он, не уточнив шаг увеличения ставки: это решение примет совет директоров. Цель Банка России – снизить темпы годовой инфляции до 4% в следующем году.
Последний раз регулятор повысил ставку на внеочередном заседании 15 августа сразу с 8,5 до 12% годовых. Основная причина – резкий рост рисков разгона инфляции на фоне девальвации рубля.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2023 г. составит от 5% до 6,5%. Сейчас, по словам Заботкина, ее уровень складывается ближе к потолку прогноза, а рост ВВП – ближе к верхней границе оценки в 1,5-2,5%.
За неделю с 22 по 28 августа в годовом выражении инфляция составила 5,03%, неделей ранее – 4,88%, сообщало Минэкономразвития.
«Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно <...> Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен», – говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 1 сентября, также допуская рост ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора.
С высоким уровнем ключевой ставки российской экономике придется «жить долго» – как минимум, до середины 2024 г., говорил в конце августа член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Сейчас на финансовом рынке России у экономических агентов и банков в том числе преобладают ожидания гораздо более быстрого снижения ставки, отмечал банкир. На это указывает доходность ОФЗ на уровне ниже 12%. Доходность гособлигаций говорит об ожиданиях рынка относительно дальнейшего движения ставок в экономике. По данным Мосбиржи, бескупонная доходность самых длинных, тридцатилетних, гособлигаций 4 сентября составляла 11,63%.
По оценкам ВТБ, рост ключевой ставки приведет к снижению темпов роста розничного портфеля сектора по итогам 2023 г. на 1 п. п., корпоративного – на 2 п. п. Если же предположение госбанка верно и исправление трансмиссионного механизма продолжится «более инвазивными методами» (повышение надбавок на капитал и прямые лимиты на выдачи), рынок сможет увидеть бОльшие потери уже в 2023 г.
Решение ЦБ не заставило себя ждать: регулятор 21 августа резко ужесточил количественные ограничения (макропруденциальные лимиты – «Ведомости») по потребкредитованию. Для банков на IV квартал лимиты на выдачу кредитов сокращены в четыре раза. Максимальная доля займов, предоставленных заемщиками с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 80% не должна превышать 5%. Кварталом ранее эта доля была 20%. У МФО лимит сокращен вдвое – до 15%. Долю банковских кредитов, сроком более пяти лет, ЦБ сохранил на уровне 5%.