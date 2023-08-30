ВТБ ждет сохранения высокой ключевой ставки до середины 2024 года

Эти ожидания неоправданны, полагает Пьянов: внеплановое повышение ключевой ставки 15 августа было связано не с угрозами финансовой стабильности, а резким ростом проинфляционных рисков в первую очередь. Текущая макроэкономическая ситуация, по мнению банкира, схожа с периодом 2015 г. После резкого взлета ключевой ставки в декабре 2014 г. до 17%, ЦБ к августу 2015 г. опустил ее до 11% и держал на этом уровне до июня 2016 г., а затем продолжил смягчать денежную политику.