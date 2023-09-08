Годовая инфляция в августе ускорилась до 5,15%
Годовая инфляция в августе составила 5,15% после 4,3% в июле и 3,25% в июне, сообщил Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,28% по сравнению с 0,63% месяцем ранее.
В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены за месяц выросли на 0,2%, в 36 регионах зафиксирована инфляция на 0,4% и более. Сильнее всего (на 1,9%) цены выросли в Приморском крае из-за удорожания непродовольственных товаров.
Продовольственные товары подешевели на 0,06% по сравнению с июлем. Такая динамика обусловлена существенным (минус 5,96%) удешевлением плодоовощной продукции. Капуста белокочанная, например, подешевела в среднем на 29,6%, лук репчатый – на 27%, картофель – на 23,1%, морковь – на 20,4%, помидоры – на 17,5%, а свекла – на 13,8%. При этом свинина и мясо кур, наоборот, подорожали на 5,6%, куриные окорочка – на 4,5%, а кулинарные изделия из птицы – на 2,4%. Сильнее всего подорожали апельсины (+21%). В годовом же выражении цены на продовольственные товары увеличились на 3,23%.
В сегменте непродовольственных товаров цены выросли по сравнению с июлем на 1,14%, а по сравнению с июлем 2022 г. – на 3,58%. Наибольший прирост цен зафиксирован на аспирин (+5,6%), металлочерепицу (+4,6%), дизель (4,1%) и ювелирные изделия (+3,5%). При этом смарт-часы подешевели на 3%, мониторы – на 1,4%, а женские туфли – на 1,2%.
Услуги в августе подешевели в среднем на 0,32% по сравнению с июлем, но в годовом выражении подорожали на 9,54%. Так, поездки в ОАЭ выросли в цене на 12,2%, в Турцию – на 2,4%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 3,2%, а в отдельные страны Средней Азии – на 2,3%. Отдых на Черноморском побережье и в Крыму подорожал на 13,2%, а размещение в российских отелях в среднем по стране подорожало на 0,3%-1,2%.
Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне, сообщал ранее Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,63%. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г. ЦБ ожидает, что инфляция к концу 2023 г. окажется на уровне 5–6,5% годовых и вернется к цели в конце 2024 г.
15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующее плановое заседание пройдет 15 сентября.