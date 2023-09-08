Годовая инфляция в августе ускорилась до 5,15%

Услуги в августе подешевели в среднем на 0,32% по сравнению с июлем, но в годовом выражении подорожали на 9,54%. Так, поездки в ОАЭ выросли в цене на 12,2%, в Турцию – на 2,4%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 3,2%, а в отдельные страны Средней Азии – на 2,3%. Отдых на Черноморском побережье и в Крыму подорожал на 13,2%, а размещение в российских отелях в среднем по стране подорожало на 0,3%-1,2%.