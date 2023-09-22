Что в правительстве говорили о приоритетах бюджета на 2024-2026 годы. Главное

Что в правительстве говорили о приоритетах бюджета на 2024-2026 годы. ГлавноеСилуанов представил проект федерального бюджета, Решетников – дал прогноз соцэкономразвития
Глава Минфина России Антон Силуанов представил проект федерального бюджета, а министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. Эту информацию они озвучили в рамках заседания правительства.
Силуанов подчеркнул, что в бюджетной политике на предстоящую трехлетку учтены и обеспечены финансами социальная поддержка граждан, технологическое развитие и расширение инфраструктуры, укрепление обороноспособности страны, полноценная интеграция новых регионов. Ежегодно более 2,5 трлн руб. выделяется на реализацию решений, которые содержались в послании президента Федеральному Собранию. На реализацию нацпроектов «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Образование», «Цифровая экономика» предусмотрено чуть менее 3 трлн руб. На реализацию инициатив социально-экономического развития выделяется более 760 млрд руб.
Помощь семьям с детьми
На выплату единого пособия 10 млн граждан в федеральном бюджете предусмотрено более 4,4 трлн руб. Также на предстоящие три года полностью материнский капитал – им смогут воспользоваться более 4 млн семей. На субсидирование процентных ставок по ипотеке, единовременные выплаты многодетным семьям на частичное погашение ипотеки выделяется 482 млрд руб. Более 100 млрд руб. по программе социального контракта получат в качестве поддержки малоимущие граждане.
Здравоохранение
В сфере здравоохранения на программу «Первичное звено для каждого» выделяется более 200 млрд руб. Планируется построить 1700 ФАПов, отремонтировать 6000 поликлиник, приобрести 3000 быстровозводимых модульных конструкций. Более 1 трлн руб. предусмотрено на лекарственное обеспечение отдельных, в том числе на препараты для больных с острыми сердечно-сосудистыми, тяжёлыми и редкими (орфанными) заболеваниями. Для онкобольных выделяется более 430 млрд руб. Также учли поддержку больных сахарным диабетом.
Образование
В 2024 г. планируется построить не менее 1300 школ. В бюджете также учли вопросы горячего питания, классного руководства, капитального ремонта. Около 100 млрд руб. предусмотрено на создание кампусов мирового уровня в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине и Томске (последняя группа – с использованием механизма государственно-частного партнерства).
Промышленность
На поддержку гражданской промышленности планируется выделить более 2,7 трлн руб. в первую очередь, автомобильной. Деньги направят на поддержку спроса, льготный лизинг, автокредитование, «газомоторку». Почти 1,4 трлн руб. на поддержку производства автокомпонентной базы и отечественных производителей. В бюджете предусмотрены средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, развитие гражданского авиастроения, послепродажного обслуживания самолётов и разработку двигателей.
«Беспилотные авиационные системы – новый нацпроект. Учтены необходимые ресурсы на 2024 г. и на последующий период. Что это даст? Увеличим объем российского рынка беспилотников, запустим профессиональное образование в этой сфере», – объяснил Силуанов.
128 млрд руб. учтено на модернизацию станкостроения, создание головного центра компетенций на базе МГТУ «Станкин». 330 млрд руб. – на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области радиоэлектроники, создание собственной компонентной базы, шесть дизайн-центров и производственных площадок. В сфере судостроения учли финансы, необходимые для производства важных элементов оборудования и программы льготного лизинга.
Развитие инфраструктуры
К самым значимым дорожным объектам Силуанов отнес трассу «Джубга – Сочи», новые участки автодорог Казань – Екатеринбург, М-12, Краснодар – Славянск – Темрюк. Предусматривается обновление наземного электрического транспорта: планируется закупить электротранспорт для 10 российских городов.
В 2024 г. 27,4 млрд руб. направят на развитие региональных аэропортов, планируется реконструировать и отремонтировать 32 взлетные полосы, 20 вспомогательных объектов в Махачкале, Петропавловске-Камчатском, Новосибирске, Грозном. Также в планах – обновление водного транспорта в портах Геленджика, Поронайска, Петропавловск-Камчатского.
Прогноз Минэкономразвития
По словам Решетникова, по сравнению с апрельскими сценарием, прогноз на 2024–2026 гг. существенно улучшился.
«В 2023 г. мы ожидаем рост ВВП на уровне 2,8%. В 2024 г. рост ВВП составит 2,3 п.п. Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс перейдет и на следующий год, но заложенный в итоговую оценку темп, конечно, ниже, чем был бы без текущего ужесточения денежно-кредитной политики», – отметил министр.
В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. ВВП в 2024 г. составит 180 трлн руб., в 2025 г. – более 190 трлн руб., в 2026 г. – более 202 трлн руб.
«Это больше того, что было заложено в сценарных условиях, в среднем на 9 трлн руб. ежегодно», – подчеркнул Решетников.
Цена на нефть марки Brent в 2023 г. предположительно составит $83,5 за баррель. В 2025 г. показатель вырастет до $85 за баррель, а к 2026 г. – снизится до $76. Экспортные цены на российскую нефть будут держаться на уровне $70 за баррель. Решетников подчеркнул, что эта оценка довольно консервативна – сейчас цены в рублях выше прогнозных примерно на 20%.
Торговый баланс в 2023 г. составит $145 млрд, что соответствует уровню 2020–2021 гг. В дальнейшем он продолжит рост: восстановление обеспечивается опережающим ростом экспорта при более сдержанном росте импорта.
Ожидается, что к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$. Предположительно, рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.
В первом полугодии 2023 г. рост инвестиций составил 7,6%. По итогам года рост показателя ожидается на уровне 6%. В 2024–2026 гг. рост инвестиций в основной капитал в среднем закрепится на уровне до 3% в год. Рост инвестиционной активности позволит удовлетворять растущий потребительский спрос за счет роста реальных денежных доходов. В 2023 г. он составит 4% за счет роста заработных плат на 6,2%, далее – 2,8% в год. Уровень безработицы сохранится на отметке 3,1% на все три года.
«Решения по индексации тарифов, заложенные в прогнозе, согласованы со всеми отраслевыми министерствами и ведомствами», – отметил Решетников.
Среди внешних рисков министр отметил замедление мировой экономики, которое может негативно повлиять на ситуацию на российском рынке. Внутренние риски связаны прежде всего с дефицитом кадров.