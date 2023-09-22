Что в правительстве говорили о приоритетах бюджета на 2024-2026 годы. Главное

Цена на нефть марки Brent в 2023 г. предположительно составит $83,5 за баррель. В 2025 г. показатель вырастет до $85 за баррель, а к 2026 г. – снизится до $76. Экспортные цены на российскую нефть будут держаться на уровне $70 за баррель. Решетников подчеркнул, что эта оценка довольно консервативна – сейчас цены в рублях выше прогнозных примерно на 20%.