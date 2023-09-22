Кабмин обещает увеличить расходы на финансирование медпомощи в регионах на 13,5%Более 130 млрд рублей планируется направить на оказание высокотехнологичной помощи
Правительство впервые представило положения проекта бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. Как сообщил на заседании в Белом доме премьер-министр России Михаил Мишустин, финансирование медпомощи в регионах увеличится примерно на 13,5% по сравнению с текущим годом.
Из бюджета обещают выделить средства на прохождение медицинской реабилитации, в том числе для перенесших ковид. Более 130 млрд руб. планируется направить на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС.
214 млрд руб. пойдет на сохранение у жителей регионов возможности бесплатно получать высокотехнологичную помощь в федеральных медучреждениях. На модернизацию первичного звена здравоохранения направят более 200 млрд руб.
Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, с 2024 г. планируется реализация нового федерального проекта «Борьба с хроническим вирусным гепатитом С» за счет поступлений с акцизов на сигареты и папиросы. Как стало известно 7 августа, Минздрав поддержал предложение Минфина увеличить на 30% акцизы на сигареты и папиросы, стоимость пачки которых составляет более 200 руб. Помощник министра Алексей Кузнецов тогда говорил «Ведомостям», что полученные от увеличения акцизов средства планируется направлять на борьбу с гепатитом С.
31 июля президент подписал закон, согласно которому ставка акцизов на алкоголь, табак, автомобили и другие подакцизные товары вырастет на 5% в 2024 г. и на 4% в 2025 и 2026 гг. В частности, поправки предусматривают повышение на 5% вместо 4% акцизов на сигареты и папиросы в 2024 г. Таким образом, ставка налога составит 2731 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 руб.
«Речь о направлении средств от дополнительных индексаций, которые были приняты в июле: поправки, предусматривающие индексацию ставок акцизов на алкоголь, табак и другие подакцизные товары на 5% в 2024 г. (т.е. + 1 пп, обычно увеличение на 4%) плюс если поднимут в середине следующего года (что не исключено)», – пояснил «Ведомостям» источник на табачном рынке.
Помимо этого, по словам Силуанова, выделено более 1 трлн руб. на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. 430 млрд руб на оказание медицинской помощи онкобольным. 27 млрд руб. планируют направить на оказание медпомощи больным сахарным диабетом и на их обеспечение медицинскими изделиями. Реализация этих мероприятий началась в 2023 г.
Как писали «Ведомости» в мае текущего года, на федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» было зарезервировано лишь 10 млрд руб. ежегодно в течение 2023–2025 гг. Об этом говорилось в ответе Минфина Всероссийскому союзу пациентов (ВСП) от 26 апреля. Регистр пациентов с сахарным диабетом насчитывает почти 5 млн человек, сообщала заместитель директора ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Марина Шестакова. Согласно утвержденному в 2022 г. стандарту лечения сахарного диабета, лекарства должны в приоритетном порядке принимать 1,7 млн человек, всего они показаны больше половине пациентов, или 2,5 млн человек, говорил советник директора ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина Николай Авксентьев. Таким образом, по словам Авксентьева, только на лекарственное обеспечение приоритетной группе требуется 65 млрд руб., а всего 100 млрд руб. По оценкам других экспертов, для полноценного запуска проекта по борьбе с сахарным диабетом требуется от 150 млрд руб. ежегодно, сказал Авксентьев. В частности, эксперты ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава полагают, что необходимо 238 млрд руб.
После финального рассмотрения проект бюджета направят в парламент.