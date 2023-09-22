Кабмин обещает увеличить расходы на финансирование медпомощи в регионах на 13,5%

Как писали «Ведомости» в мае текущего года, на федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» было зарезервировано лишь 10 млрд руб. ежегодно в течение 2023–2025 гг. Об этом говорилось в ответе Минфина Всероссийскому союзу пациентов (ВСП) от 26 апреля. Регистр пациентов с сахарным диабетом насчитывает почти 5 млн человек, сообщала заместитель директора ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Марина Шестакова. Согласно утвержденному в 2022 г. стандарту лечения сахарного диабета, лекарства должны в приоритетном порядке принимать 1,7 млн человек, всего они показаны больше половине пациентов, или 2,5 млн человек, говорил советник директора ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина Николай Авксентьев. Таким образом, по словам Авксентьева, только на лекарственное обеспечение приоритетной группе требуется 65 млрд руб., а всего 100 млрд руб. По оценкам других экспертов, для полноценного запуска проекта по борьбе с сахарным диабетом требуется от 150 млрд руб. ежегодно, сказал Авксентьев. В частности, эксперты ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава полагают, что необходимо 238 млрд руб.