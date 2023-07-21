Госдума одобрила индексацию ставок акцизов на табак и крепкий алкоголь

Принятые Госдумой поправки также предусматривают повышение на 5% вместо 4% акцизов на сигареты и папиросы в 2024 г. Таким образом, ставка налога составит 2 731 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 руб. В 2025 г. этот налог должен составить 2 840 руб. (+16% от максимальной розничной цены, но не менее 3 857 за 1000 шт.), а в 2026 г. – 2 954 руб. плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 4 011 руб.