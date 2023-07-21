Госдума одобрила индексацию ставок акцизов на табак и крепкий алкоголь
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки, согласно которым ставка акцизов на алкоголь, табак, автомобили и другие подакцизные товары вырастет на на 5% в 2024 г. и на 4% в 2025 и 2026 гг. Об этом говорится в документе, размещенном в электронной базе нижней палаты.
Из него следует, что для подакцизных товаров с долей этилового спирта выше 9% предлагается установить следующие ставки акцизов: с 1 января 2024 г. – 643 руб. за литр, с 1 января 2025 г. – 669 руб. за литр, а с 1 января по 31 декабря 2026 г. – 696 руб. за литр. При этом действующий Налоговый кодекс устанавливает повышение в 2024 г. акцизов на крепкий алкоголь на 4% до 638 руб. за литр.
В то же время акциз на слабоалкогольную продукцию (с объемной долей этилового спирта до 9%) предлагается проиндексировать в 2024 г. на 5%. Таким образом, акциз составит 514 руб. за литр, в 2025 г. – 535 руб., а в 2026 г. – 556 руб.
Согласно документу, акциз на вина с 1 января 2024 г. – 36 руб. за литр, с 1 января 2025 г. – 37 руб., с 1 января 2026 г. – 38 руб.
При этом индексацию акцизов для сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, российского шампанского и пива предлагается оставить без изменений.
Принятые Госдумой поправки также предусматривают повышение на 5% вместо 4% акцизов на сигареты и папиросы в 2024 г. Таким образом, ставка налога составит 2 731 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 руб. В 2025 г. этот налог должен составить 2 840 руб. (+16% от максимальной розничной цены, но не менее 3 857 за 1000 шт.), а в 2026 г. – 2 954 руб. плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 4 011 руб.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо ввести акциз на весь производимый в стране этиловый спирт. Предложение прозвучало после массовых отравлений суррогатным алкоголем в июне в нескольких регионах. В результате произошедшего, по данным Минздрава на 17 июня, погибли 36 человек, в том числе один ребенок, свыше 100 были госпитализированы. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области.