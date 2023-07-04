Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт
В России необходимо ввести акциз на весь производящийся в стране этиловый спирт. С таким предложением в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Основная причина в том, что наряду с отравлением этиловым спиртом, производящимся для алкогольной продукции и облагающимся высоким акцизом, в обороте находится абсолютно идентичный по своим свойствам этиловый спирт, который производится для нужд медицинской, парфюмерно-косметической отраслей и не облагается акцизом. В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%», – уточнила Матвиенко. Она также заявила о необходимости установить субсидии для уплаты акциза для производителей медицинского спирта.
Она отметила, что в в прошлом году при нуждах медицины в 1,6 млн дал медицинского спирта было произведено 6,8 млн дал. По версии Матвиенко, из этих излишков было произведено 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции.
Матвиенко также выступила за законодательное установление внесудебного механизма уничтожения алкоголя, изъятого в ходе расследования уголовных дел.
Вместе с этим спикер Совфеда заявила о необходимости денатурации метанола. «Несмотря на то что такая возможность подтверждена учеными и химиками, мощное лобби всячески этому противодействует и находит тысячи несуществующих причин», – подчеркнула Матвиенко (цитата по ТАСС).
В апреле Минздрав поддержал законопроект об ужесточении продажи медицинского спирта, так как эта мера является своевременной. Некоторые спиртосодержащие лекарства становятся основой «для производства нелегального алкоголя и потерь акцизов», подчеркивал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем. В результате произошедшего, по данным Минздрава на 17 июня, погибли 36 человек, в том числе один ребенок, свыше 100 были госпитализированы. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол. Спирт, который использовался для приготовления сидра, был изъят в рамках уголовного дела и хранился на складе МВД.