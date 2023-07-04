Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт

В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем. В результате произошедшего, по данным Минздрава на 17 июня, погибли 36 человек, в том числе один ребенок, свыше 100 были госпитализированы. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол. Спирт, который использовался для приготовления сидра, был изъят в рамках уголовного дела и хранился на складе МВД.