Минфин заложил на проект по борьбе с сахарным диабетом только 10 млрд рублей ежегодно

В 2023 г. число жалоб на Всероссийский «Диабет телефон» многократно выросло по сравнению с прошлым годом, сообщил диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов, не называя точных цифр. По его словам, чаще всего пациентам не выдают положенные им системы непрерывного измерения глюкозы в крови и расходные материалы. Родители детей с диабетом столкнулись с отказом в выдаче таких систем в Краснодарском крае, Новосибирской, Ростовской областях и в других регионах. В частности, речь идет о системе мониторинга глюкозы FreeStyle Libre компании Abbott. В результате, по словам Богомолова, родители пациентов начали подавать иски в суд, так как стоимость использования систем за год выросла почти вдвое – минимум до 12 000 руб. в месяц, а сами датчики порой просто не удается найти в продаже.