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Минфин заложил на проект по борьбе с сахарным диабетом только 10 млрд рублей ежегодно

Идея финансировать его за счет акцизов на газировку пока не нашла отклика
Анна Киселева Анастасия Ковалева
Только на лекарственное обеспечение приоритетной группе требуется 65 млрд руб., а всего 100 млрд руб. / Дмитрий Рогулин / ТАСС

Российские власти пока не нашли новые источники финансирования федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Всего на него до сих пор зарезервировано 10 млрд руб. ежегодно в течение 2023–2025 гг., говорится в ответе Минфина Всероссийскому союзу пациентов (ВСП) от 26 апреля. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил сопредседатель ВСП Ян Власов.

Регистр пациентов с сахарным диабетом насчитывает почти 5 млн человек, сообщала заместитель директора ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Марина Шестакова. Согласно утвержденному в 2022 г. стандарту лечения сахарного диабета, лекарства должны в приоритетном порядке принимать 1,7 млн человек, всего они показаны больше половине пациентов, или 2,5 млн человек, говорил советник директора ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина Николай Авксентьев.

Таким образом, по словам Авксентьева, только на лекарственное обеспечение приоритетной группе требуется 65 млрд руб., а всего 100 млрд руб. По оценкам других экспертов, для полноценного запуска проекта по борьбе с сахарным диабетом требуется от 150 млрд руб. ежегодно, сказал Авксентьев. В частности, эксперты ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава полагают, что необходимо 238 млрд руб.

Производители газировки пожаловались на сложности с внедрением акциза на сладкие напитки

Они не успевают в срок создать системы учета этого сбора

Паспорт федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который согласовал Минфин, предполагает (в рамках названного бюджета) обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, детей с сахарным диабетом 1-го типа от 2 до 17 лет включительно, говорится в письме. Кроме этого проект предлагает дооснастить медицинским оборудованием региональные больницы, в которых диагностируют и лечат эндокринные заболевания.

Еще одно направление проекта связано с повышением квалификации врачей и медсестер, оказывающих помощь пациентам с диабетом. Разработкой федерального проекта занимались Минздрав совместно с ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии». С апреля документ находится на согласовании в правительстве, знают два источника на фармацевтическом рынке. «Ведомости» направили запросы в аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Минздрав и Минфин.

В качестве дополнительного источника финансирования проекта ранее рассматривались средства от введения акциза на сахаросодержащие напитки. Закон, устанавливающий его в размере 7 руб. за литр с июля текущего года, президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2022 г.

5 000 000

человек насчитывает реестр пациентов с сахарным диабетом

В пояснительной записке к законопроекту при внесении в Госдуму говорилось, что доходы в бюджет от такого сбора составят 35 млрд руб. в год, и эти средства планировалось направить на борьбу с диабетом. Поступления от акциза на сладкие напитки Минфин заложил в доходы бюджета на 2023–2025 гг. 5 мая производители сладких газированных напитков на совещании в Минсельхозе пожаловались на то, что они не успевают в срок доработать внутренние IT-решения и создать необходимые для внедрения сбора складские мощности, писали «Ведомости».

«На текущий момент предложений от профильных ГРБС по увеличению объема финансирования данного федпроекта не поступало. Если такие предложения поступят в адрес Минфина, они будут рассмотрены в установленном порядке», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минфина.

Региональные эндокринологические центры могут присоединить к областным больницам

Их сотрудники опасаются ухудшения качества помощи диабетикам

В 2023 г. число жалоб на Всероссийский «Диабет телефон» многократно выросло по сравнению с прошлым годом, сообщил диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов, не называя точных цифр. По его словам, чаще всего пациентам не выдают положенные им системы непрерывного измерения глюкозы в крови и расходные материалы. Родители детей с диабетом столкнулись с отказом в выдаче таких систем в Краснодарском крае, Новосибирской, Ростовской областях и в других регионах. В частности, речь идет о системе мониторинга глюкозы FreeStyle Libre компании Abbott. В результате, по словам Богомолова, родители пациентов начали подавать иски в суд, так как стоимость использования систем за год выросла почти вдвое – минимум до 12 000 руб. в месяц, а сами датчики порой просто не удается найти в продаже.

О проблемах с получением лекарств и диагностических средств известно и Власову. Он напомнил, что во время реализации федеральной целевой программы «Сахарный диабет» с 1996 до 2012 г. «люди бесплатно получали средства диагностики и лечения, услуги школ для больных диабетом вошли в ОМС». Но после прекращения федерального финансирования программы запущенные региональные эндокринологические центры стали закрываться, а от 1120 диабетических школ осталась половина. Сейчас, по словам Шестаковой, продолжительность жизни больных сахарным диабетом вновь снижается на 1–2 года по сравнению с показателями 2012 г.

Число эндокринологических заболеваний действительно растет, а уровень медицинского контроля снижается из-за высокой нагрузки на врачей поликлинического звена, соглашается эндокринолог, медицинский директор компании «Ифарма» Юлия Трахтенберг. Пандемия коронавируса осложнила ситуацию: треть больных, умерших от осложнений инфекции, имели диабет, говорит директор по экономике здравоохранения группы компаний «Р-фарм» Александр Быков. По итогам 2020 г. порядка 140 000 человек с диабетом 2-го типа умерло, причем более половины из них – от сердечно-сосудистых осложнений, заявил Авксентьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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