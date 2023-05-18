Минфин заложил на проект по борьбе с сахарным диабетом только 10 млрд рублей ежегодно

Минфин заложил на проект по борьбе с сахарным диабетом только 10 млрд рублей ежегодноИдея финансировать его за счет акцизов на газировку пока не нашла отклика
Российские власти пока не нашли новые источники финансирования федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Всего на него до сих пор зарезервировано 10 млрд руб. ежегодно в течение 2023–2025 гг., говорится в ответе Минфина Всероссийскому союзу пациентов (ВСП) от 26 апреля. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил сопредседатель ВСП Ян Власов.
Регистр пациентов с сахарным диабетом насчитывает почти 5 млн человек, сообщала заместитель директора ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Марина Шестакова. Согласно утвержденному в 2022 г. стандарту лечения сахарного диабета, лекарства должны в приоритетном порядке принимать 1,7 млн человек, всего они показаны больше половине пациентов, или 2,5 млн человек, говорил советник директора ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина Николай Авксентьев.
Таким образом, по словам Авксентьева, только на лекарственное обеспечение приоритетной группе требуется 65 млрд руб., а всего 100 млрд руб. По оценкам других экспертов, для полноценного запуска проекта по борьбе с сахарным диабетом требуется от 150 млрд руб. ежегодно, сказал Авксентьев. В частности, эксперты ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава полагают, что необходимо 238 млрд руб.
Паспорт федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который согласовал Минфин, предполагает (в рамках названного бюджета) обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, детей с сахарным диабетом 1-го типа от 2 до 17 лет включительно, говорится в письме. Кроме этого проект предлагает дооснастить медицинским оборудованием региональные больницы, в которых диагностируют и лечат эндокринные заболевания.
Еще одно направление проекта связано с повышением квалификации врачей и медсестер, оказывающих помощь пациентам с диабетом. Разработкой федерального проекта занимались Минздрав совместно с ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии». С апреля документ находится на согласовании в правительстве, знают два источника на фармацевтическом рынке. «Ведомости» направили запросы в аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Минздрав и Минфин.
В качестве дополнительного источника финансирования проекта ранее рассматривались средства от введения акциза на сахаросодержащие напитки. Закон, устанавливающий его в размере 7 руб. за литр с июля текущего года, президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2022 г.
5 000 000
человек насчитывает реестр пациентов с сахарным диабетом
В пояснительной записке к законопроекту при внесении в Госдуму говорилось, что доходы в бюджет от такого сбора составят 35 млрд руб. в год, и эти средства планировалось направить на борьбу с диабетом. Поступления от акциза на сладкие напитки Минфин заложил в доходы бюджета на 2023–2025 гг. 5 мая производители сладких газированных напитков на совещании в Минсельхозе пожаловались на то, что они не успевают в срок доработать внутренние IT-решения и создать необходимые для внедрения сбора складские мощности, писали «Ведомости».
«На текущий момент предложений от профильных ГРБС по увеличению объема финансирования данного федпроекта не поступало. Если такие предложения поступят в адрес Минфина, они будут рассмотрены в установленном порядке», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минфина.
В 2023 г. число жалоб на Всероссийский «Диабет телефон» многократно выросло по сравнению с прошлым годом, сообщил диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов, не называя точных цифр. По его словам, чаще всего пациентам не выдают положенные им системы непрерывного измерения глюкозы в крови и расходные материалы. Родители детей с диабетом столкнулись с отказом в выдаче таких систем в Краснодарском крае, Новосибирской, Ростовской областях и в других регионах. В частности, речь идет о системе мониторинга глюкозы FreeStyle Libre компании Abbott. В результате, по словам Богомолова, родители пациентов начали подавать иски в суд, так как стоимость использования систем за год выросла почти вдвое – минимум до 12 000 руб. в месяц, а сами датчики порой просто не удается найти в продаже.
О проблемах с получением лекарств и диагностических средств известно и Власову. Он напомнил, что во время реализации федеральной целевой программы «Сахарный диабет» с 1996 до 2012 г. «люди бесплатно получали средства диагностики и лечения, услуги школ для больных диабетом вошли в ОМС». Но после прекращения федерального финансирования программы запущенные региональные эндокринологические центры стали закрываться, а от 1120 диабетических школ осталась половина. Сейчас, по словам Шестаковой, продолжительность жизни больных сахарным диабетом вновь снижается на 1–2 года по сравнению с показателями 2012 г.
Число эндокринологических заболеваний действительно растет, а уровень медицинского контроля снижается из-за высокой нагрузки на врачей поликлинического звена, соглашается эндокринолог, медицинский директор компании «Ифарма» Юлия Трахтенберг. Пандемия коронавируса осложнила ситуацию: треть больных, умерших от осложнений инфекции, имели диабет, говорит директор по экономике здравоохранения группы компаний «Р-фарм» Александр Быков. По итогам 2020 г. порядка 140 000 человек с диабетом 2-го типа умерло, причем более половины из них – от сердечно-сосудистых осложнений, заявил Авксентьев.