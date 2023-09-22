Правительство сверстало проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,6 трлн рублей

12 сентября Минэкономразвития внесло обновленный прогноз на 2024-2026 гг. в правительство. Базовый сценарий предполагает рост ВВП в 2023 г. на 2,8% (прогноз улучшен с 1,2%), а в 2024–2026 гг. на 2,2–2,3%, увеличение инвестиций на 6% по итогам текущего года и на 2,3–3% в будущий трехлетний период. Инфляция снизится с 7,5% в 2023 г. до 4,5% в 2024 г., прогнозируют в министерстве. При этом курс, по оценке Минэка, в 2024 г. останется слабым – около 90 руб. за доллар при средней цене на нефть $85 за баррель.