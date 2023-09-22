Правительство сверстало проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,6 трлн рублей

Правительство сверстало проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,6 трлн рублейВ 2025 году дефицит сократится до 900 млрд рублей
Подготовка проекта федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. в правительстве почти завершена. После финального рассмотрения документ направят в парламент, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 22 сентября.
По словам премьер-министра, работа над бюджетом «велась на фоне усиления глобальных дисбалансов». «Сохраняется внешнее давление на экономику страны. Благодаря реализации поручений президента и гибкому изменению нормативной базы правительству в координации с Центральным банком удалось нивелировать многие вызовы», – отметил премьер-министр.
Согласно материалам к проекту бюджета (есть у «Ведомостей»), доходы федеральной казны в 2024 г. составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). По оценке кабмина, ненефтегазовые поступления вдвое превысят нефтегазовые. 36,6 трлн руб. – это предельный прогнозируемый размер расходов в 2024 г.: Мишустин объяснил его значительным увеличением финансирования мер по реализации послания президента Федеральному Собранию.
Таким образом, бюджет на следующий год сверстан с дефицитом 1,6 трлн руб. Мишустин отметил, что правительство «старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно». Покрывать его прежде всего будут за счет заимствований, добавил он.
В 2025 г. доходы федерального бюджета планируются на уровне 33,5 млрд руб. (17,6% ВВП), в 2026 г. ожидается, что они вырастут до 34,1 трлн руб. (16,8% ВВП), расходы составят 34,4 трлн (18,0% ВВП) и 35,6 трлн руб. (17,6% ВВП) соответственно. Из этих данных следует, что бюджет на 2025 г. сформирован с дефицитом в размере 900 млрд руб., а в 2026 г. он увеличится до 1,5 трлн руб.
Усилия кабмина, как объявил Мишустин, «будут сосредоточены на эффективном решении шести приоритетных задач», которые поставил президент. Это: расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран и совершенствование необходимых для этого механизмов; укрепление технологического и финансового суверенитета; опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур; повышение благосостояния граждан; обеспечение народосбережения; защита материнства и детства, поддержка семей.
В действующем бюджете прогнозируется более глубокий дефицит казны на 2024 г. – 2,2 трлн руб. (1,4% ВВП), в 2025 г. – 1,3 трлн руб. (0,7% ВВП). Таким образом, правительство запланировало сокращение бюджетного дефицита по сравнению с прогнозами прошлого года.
Согласно действующему бюджету на 2023-2025 гг., дефицит в 2023 г. составит 2,9 трлн руб. (2% ВВП). В июле министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Аргументы и факты» сообщил, что дефицит бюджета по итогам года может составить 2–2,5% ВВП. При этом уже в начале сентября премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП.
Расходы на реализацию послания президента будут увеличены с 2,1 трлн руб. в текущем году до 2,5 трлн руб. в 2024 г. и 2025 г., и 2,6 трлн руб. – в 2026 г. На финансирование нацпроектов в следующем году правительство планирует потратить 2,8 трлн руб. В 2023 г. на эти цели было выделено 2,86 трлн.
Среди основных направлений финансирования нового бюджета – социальные обязательства государства, расходы на оборону, а также интеграция новых регионов и поддержка технологического развития страны и расширение инфраструктуры, говорится в материалах.
760 млрд руб. запланировано потратить в течение трех лет на инициативы в области социально-экономического развития, сообщил Мишустин на заседании правительства. Речь идет о социальной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, укреплении обороноспособности России, интеграции новых регионов и др., уточнил премьер. Фонду «Защитники Отечества», созданному по инициативе президента, правительство выделит грант в размере более 5 млрд руб.
С 1 января 2024 г. на 18,5% будет повышен МРОТ, в результате чего показатель превысит 19 200 руб., сообщил Мишустин. Вместе с этим вырастут зарплаты у 4,5 млн россиян.
На выплату единого пособия кабмин планирует потратить за предстоящие три года 4,4 трлн руб. Прогнозируемые расходы на материнский капитал составят 1,6 трлн руб., на программы по улучшению жилищного обеспечения семей с детьми – 482 млрд руб., еще 100 млрд руб. запланировано на поддержку малоимущих граждан. Также правительство заложило расходы в 1 трлн руб. на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Еще 111 млрд руб. будет потрачено на создание новых мест в общеобразовательных организациях.
Среди основных расходов в сфере экономики и промышленности поддержка предприятий гражданского назначения (более 947 млрд руб. за три будущих года), программа поддержки малого и среднего предпринимательства (67 млрд руб. за три года).
При подготовке проекта нового трехлетнего бюджета правительство опиралось на базовый сценарий прогноза социально-экономического развития, предполагающий сохранение ежегодных темпов роста экономики выше 2%.
12 сентября Минэкономразвития внесло обновленный прогноз на 2024-2026 гг. в правительство. Базовый сценарий предполагает рост ВВП в 2023 г. на 2,8% (прогноз улучшен с 1,2%), а в 2024–2026 гг. на 2,2–2,3%, увеличение инвестиций на 6% по итогам текущего года и на 2,3–3% в будущий трехлетний период. Инфляция снизится с 7,5% в 2023 г. до 4,5% в 2024 г., прогнозируют в министерстве. При этом курс, по оценке Минэка, в 2024 г. останется слабым – около 90 руб. за доллар при средней цене на нефть $85 за баррель.
Согласно предварительным данным Минфина об исполнении бюджета за январь – август 2023 г., объем доходов составил 16,9 трлн руб., что на 3,5% ниже аналогичного показателя за тот же период 2022 г. Показатель нефтегазовых доходов снизился на 38% год к году до 4,8 млрд руб. При этом динамика поступлений ненефтегазовых доходов значительно превысила запланированную бюджетом (+ 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.), отметило ведомство.
Минфин подчеркнул, что исполнение расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после резкого роста в начале года. По предварительной оценке ведомства, объем расходов бюджета за 8 месяцев 2023 г. составил 19,35 трлн руб., что выше аналогичного показателя в 2022 г. на 12%.