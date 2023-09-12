В Минэке оценили рост ВВП в 2,3% и курс доллара в 90 рублей в 2024 году

Показатели, которые складываются по итогам текущего года, определяют базу следующих периодов – от этого зависит в том числе бюджетный прогноз доходов и расходов. По словам источников «Ведомостей», дискуссия в этом году была довольно сложной, в частности, долгое время не удавалось согласовать оценки на 2023 г. Споры велись почти по всем ключевым показателям: в Минфине полагали, что следует исходить из более консервативных оценок, Минэк предлагал более позитивный сценарий. Впрочем, хотя Минэк и оценивает ситуацию более оптимистично, его оценки можно считать даже довольно сдержанными относительно того, как фактически развивается ситуация, уточнил еще один собеседник, знакомый с ходом подготовки прогноза. Мишустин в своем выступлении в пятницу, 8 сентября, поддержал версию Минэка (ведомство курирует подготовку макропрогноза. – «Ведомости»).