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ЦБ нажал на тормоза

Банк России перешел в активное наступление на экономический рост. Теперь экономике нужна защита
Сергей Заверский , начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н.

В последнем бюллетене «О чем говорят тренды» Банк России несколько раз указал на то, что экономика, по мнению авторов материала, «по всей видимости, превысила своей потенциальный уровень». Судя по более ранним высказываниям представителей ЦБ, это именно та ситуация, которую они называют термином «перегрев». А значит, в логике Банка России, пора снова и снова повышать ставку и прочими мерами ужесточать кредитные условия в стране. Формальная цель ужесточения при этом – ограничить внутренний спрос, чтобы придавить инфляционные процессы.

Но о каком «потенциальном уровне экономики» идет речь? Из теории известно, что потенциальный объем выпуска – это уровень выпуска, который экономика способна произвести при полной загрузке факторов производства при существующих ресурсных, технологических и институциональных ограничениях. Важно, что это ненаблюдаемая величина, которая рассчитывается множеством разных способов, и даже в рамках одного способа расчета могут быть получены разные результаты в зависимости от того, какие данные берутся исследователями. Как правило, от позиции исследователя тут зависит многое, и центральные банки (и вряд ли наш тут исключение) используют чаще те данные, которые выводят на оправдание проводимой политики (речь прежде всего о выборе временного периода и частоты данных).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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