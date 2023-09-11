ЦБ нажал на тормоза

Но о каком «потенциальном уровне экономики» идет речь? Из теории известно, что потенциальный объем выпуска – это уровень выпуска, который экономика способна произвести при полной загрузке факторов производства при существующих ресурсных, технологических и институциональных ограничениях. Важно, что это ненаблюдаемая величина, которая рассчитывается множеством разных способов, и даже в рамках одного способа расчета могут быть получены разные результаты в зависимости от того, какие данные берутся исследователями. Как правило, от позиции исследователя тут зависит многое, и центральные банки (и вряд ли наш тут исключение) используют чаще те данные, которые выводят на оправдание проводимой политики (речь прежде всего о выборе временного периода и частоты данных).