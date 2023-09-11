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Проблема пугающего дефицита бюджета решилась сама собой

Рост экономики, слабый курс и дорогое сырье позволили удержать исполнение в пределах плана
Дмитрий Гринкевич Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Опасения рекордного дефицита бюджета по итогам 2023 г. пока не подтверждаются – разрыв между доходами и расходами, стремительно возраставший в начале года, устойчиво сокращается, следует из опубликованных Минфином данных за август. За первые восемь месяцев казна получила почти 17 трлн руб. доходов, что лишь на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Как минимум до мая спад поступлений был гораздо более драматичным. Например, в январе доходы оказались на 35% ниже показателя годом ранее, а по итогам первых четырех месяцев минус составил 22%.

Расходы за восемь месяцев Минфин оценил в 19,4 трлн руб., что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 12%. Дефицит за январь – август, таким образом, оказался на уровне 2,4 трлн руб., или 1,5% ВВП, говорится в сообщении ведомства. Но за лето показатель заметно сгладился. По итогам первых четырех месяцев дефицит превысил 3 трлн руб., на этом же уровне он сохранился и в мае, а затем начал сокращаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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