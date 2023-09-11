Проблема пугающего дефицита бюджета решилась сама собой

Опасения рекордного дефицита бюджета по итогам 2023 г. пока не подтверждаются – разрыв между доходами и расходами, стремительно возраставший в начале года, устойчиво сокращается, следует из опубликованных Минфином данных за август. За первые восемь месяцев казна получила почти 17 трлн руб. доходов, что лишь на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Как минимум до мая спад поступлений был гораздо более драматичным. Например, в январе доходы оказались на 35% ниже показателя годом ранее, а по итогам первых четырех месяцев минус составил 22%.