Проблема пугающего дефицита бюджета решилась сама собой

Проблема пугающего дефицита бюджета решилась сама собойРост экономики, слабый курс и дорогое сырье позволили удержать исполнение в пределах плана
Опасения рекордного дефицита бюджета по итогам 2023 г. пока не подтверждаются – разрыв между доходами и расходами, стремительно возраставший в начале года, устойчиво сокращается, следует из опубликованных Минфином данных за август. За первые восемь месяцев казна получила почти 17 трлн руб. доходов, что лишь на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Как минимум до мая спад поступлений был гораздо более драматичным. Например, в январе доходы оказались на 35% ниже показателя годом ранее, а по итогам первых четырех месяцев минус составил 22%.
Расходы за восемь месяцев Минфин оценил в 19,4 трлн руб., что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 12%. Дефицит за январь – август, таким образом, оказался на уровне 2,4 трлн руб., или 1,5% ВВП, говорится в сообщении ведомства. Но за лето показатель заметно сгладился. По итогам первых четырех месяцев дефицит превысил 3 трлн руб., на этом же уровне он сохранился и в мае, а затем начал сокращаться.