Президент России оценил рост экономики страны в 2023 году в 3%
Экономика России по итогам 2023 г. будет близка к 3% роста, заявил президент России Владимир Путин на заседании глав государств СНГ в узком составе.
«В этом году будет близко к 3% роста ВВП», – сказал президент. Он отметил, что в России укрепляются «базовые, фундаментальные условия» для развития отношений со странами СНГ.
«Я имею в виду прежде всего состояние российской экономики на сегодняшней день <...> Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая», – уточнил он.
25 июля Путин заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу и в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Он заявил, что по итогам года ВВП прибавит более 2%. Тогда же ЦБ прогнозировал темп прироста ВВП страны в 2023 г. в 1,5-2,5%.
В конце августа Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», в котором ВВП страны был отмечен ростом в 1,6% в первом полугодии 2023 г. Минэкономразвития в своем обзоре «О текущей ситуации» оценило рост ВВП за январь – июль в 2,1%, ранее ведомство оценивало рост в 1,4%.