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Экономика

Президент России оценил рост экономики страны в 2023 году в 3%

Ведомости

Экономика России по итогам 2023 г. будет близка к 3% роста, заявил президент России Владимир Путин на заседании глав государств СНГ в узком составе.

«В этом году будет близко к 3% роста ВВП», – сказал президент. Он отметил, что в России укрепляются «базовые, фундаментальные условия» для развития отношений со странами СНГ.

«Я имею в виду прежде всего состояние российской экономики на сегодняшней день <...> Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая», – уточнил он.

25 июля Путин заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу и в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Он заявил, что по итогам года ВВП прибавит более 2%. Тогда же ЦБ прогнозировал темп прироста ВВП страны в 2023 г. в 1,5-2,5%.

В конце августа Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», в котором ВВП страны был отмечен ростом в 1,6% в первом полугодии 2023 г. Минэкономразвития в своем обзоре «О текущей ситуации» оценило рост ВВП за январь – июль в 2,1%, ранее ведомство оценивало рост в 1,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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