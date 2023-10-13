Президент России оценил рост экономики страны в 2023 году в 3%

25 июля Путин заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу и в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Он заявил, что по итогам года ВВП прибавит более 2%. Тогда же ЦБ прогнозировал темп прироста ВВП страны в 2023 г. в 1,5-2,5%.