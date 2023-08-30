ВВП России вырос на 1,6% по итогам первого полугодия

По оценке Минэкономразвития, в июле 2023 г. рост ВВП с исключением сезонного фактора ускорился до 0,5% м/м после роста на +0,1% м/м месяцем ранее. В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5% г/г (+5,7% г/г в июне), а уровень двухлетней давности – на 0,8% (+0,3% в июне). В целом за 7 месяцев 2023 г. ВВП вырос на +2,1% в годовом выражении.