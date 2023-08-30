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Экономика

ВВП России вырос на 1,6% по итогам первого полугодия

Ведомости

Рост ВВП России в первом полугодии 2023 г. составил 1,6%, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

Минэкономразвития в своем обзоре «О текущей ситуации» оценило рост ВВП за январь – июль в 2,1% – ранее ведомство оценивало рост в 1,4%.

По оценке Минэкономразвития, в июле 2023 г. рост ВВП с исключением сезонного фактора ускорился до 0,5% м/м после роста на +0,1% м/м месяцем ранее. В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5% г/г (+5,7% г/г в июне), а уровень двухлетней давности – на 0,8% (+0,3% в июне). В целом за 7 месяцев 2023 г. ВВП вырос на +2,1% в годовом выражении.

В середине августа Росстат дал предварительную оценку ВВП за II квартал, по итогам которого рост составил 4,9%. Минэкономразвития оценивало увеличение ВВП во II квартале в 4,6%.

5 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ВВП страны по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2%, если «не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств». Президент России Владимир заявлял, что темпы роста экономики РФ в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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