Мишустин спрогнозировал рост ВВП по итогам этого года выше 2%

Минэк оценил рост российского ВВП в мае в 5,4% на фоне эффекта низкой базы прошлого года. С исключением сезонного фактора этот показатель вырос на 1,4% после роста на 0,1% в апреле. Месяцем ранее ВВП увеличился на 3,4% (министерство уточнило оценку с 3,3%), в марте, феврале и январе он снижался на 0,7%, 2,6% и 2,7% соответственно. По оценке Минэка, за пять месяцев с начала года рост составил 0,6%. В I квартале 2023 г. экономика сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.