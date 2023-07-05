Мишустин спрогнозировал рост ВВП по итогам этого года выше 2%
Объем ВВП России по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.
«Наверное, прогнозы – неблагодарное дело, но, готовясь к встрече с президентом, я подумал, какую цифру прогноза за год можно назвать. Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форсмажорных обстоятельств, что мы должны расти больше двух процентов за год», – сказал он.
Мишустин также отметил, что рост ВВП по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., а с начала года – 0,6%. В свою очередь, Путин напомнил, что ранее Международный валютный фонд (МВФ) оценивал рост ВВП России по итогам года на 0,7%, хотя потом и улучшил свой прогноз.
Премьер-министр также отметил, что в августе будет пересмотрена официальная оценка. «Там, я позволю себе выразить уверенность, она должна быть больше двух процентов по тем параметрам, что мы видим», – добавил он.
Минэк оценил рост российского ВВП в мае в 5,4% на фоне эффекта низкой базы прошлого года. С исключением сезонного фактора этот показатель вырос на 1,4% после роста на 0,1% в апреле. Месяцем ранее ВВП увеличился на 3,4% (министерство уточнило оценку с 3,3%), в марте, феврале и январе он снижался на 0,7%, 2,6% и 2,7% соответственно. По оценке Минэка, за пять месяцев с начала года рост составил 0,6%. В I квартале 2023 г. экономика сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.