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Экономика

Мишустин спрогнозировал рост ВВП по итогам этого года выше 2%

Ведомости

Объем ВВП России по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля. 

«Наверное, прогнозы – неблагодарное дело, но, готовясь к встрече с президентом, я подумал, какую цифру прогноза за год можно назвать. Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форсмажорных обстоятельств, что мы должны расти больше двух процентов за год», – сказал он. 

Мишустин также отметил, что рост ВВП по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., а с начала года – 0,6%. В свою очередь, Путин напомнил, что ранее Международный валютный фонд (МВФ) оценивал рост ВВП России по итогам года на 0,7%, хотя потом и улучшил свой прогноз.

Премьер-министр также отметил, что в августе будет пересмотрена официальная оценка. «Там, я позволю себе выразить уверенность, она должна быть больше двух процентов по тем параметрам, что мы видим», – добавил он.  

Ранее по теме: Путин заявил о росте экономических показателей выше прогнозов

Минэк оценил рост российского ВВП в мае в 5,4% на фоне эффекта низкой базы прошлого года. С исключением сезонного фактора этот показатель вырос на 1,4% после роста на 0,1% в апреле. Месяцем ранее ВВП увеличился на 3,4% (министерство уточнило оценку с 3,3%), в марте, феврале и январе он снижался на 0,7%, 2,6% и 2,7% соответственно. По оценке Минэка, за пять месяцев с начала года рост составил 0,6%. В I квартале 2023 г. экономика сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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