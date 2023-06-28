Минэк оценил рост ВВП в мае в 5,4%

По оценке Минэка, основной положительный вклад в рост обработывающих производств продолжили вносить машиностроительный и металлургический комплексы (+7,1 п. п. и +3,1 п. п. соответственно). Рост машиностроительного комплекса в мае составил 44,6% год к году после 14,4% в апреле. Все подотрасли комплекса демонстрируют высокие показатели: производство компьютерного и электронного оборудования (+31,5% год к году), электрического оборудования (+49,5% год к году), автотранспортных средств (+86,3% год к году), обращают внимание в министерстве. Металлургический комплекс в мае также демонстрирует ускорение роста – на 14,7% после 11% месяцем ранее.