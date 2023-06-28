Минэк оценил рост ВВП в мае в 5,4%Рост экономики связан с эффектом низкой базы прошлого года
Российская экономика выросла в мае на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике». С исключением сезонного фактора ВВП России в мае вырос на 1,4% после роста на 0,1% в апреле.
Месяцем ранее ВВП вырос на 3,4% (министерство уточнило оценку с 3,3%), в марте, феврале и январе он снижался на 0,7%, 2,6% и 2,7% соответственно. По оценке Минэка, за январь - май рост составил на 0,6%. В I квартале экономика сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост ВВП в мае связан в том числе с низкой базой прошлого года (в мае 2022 г. показатель упал на 4,3%), говорится в обзоре. По данным Минэка, уровень двухлетней давности превышен на 0,6%. «Основную поддержку экономике в мае обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор», – отмечается в комментарии министерства.
Рост промпроизводства в мае составил 7,1% в годовом выражении после 5,2% в апреле, следует из данных Росстата. Выпуск в обрабатывающей промышленности составил 12,8%.
По оценке Минэка, основной положительный вклад в рост обработывающих производств продолжили вносить машиностроительный и металлургический комплексы (+7,1 п. п. и +3,1 п. п. соответственно). Рост машиностроительного комплекса в мае составил 44,6% год к году после 14,4% в апреле. Все подотрасли комплекса демонстрируют высокие показатели: производство компьютерного и электронного оборудования (+31,5% год к году), электрического оборудования (+49,5% год к году), автотранспортных средств (+86,3% год к году), обращают внимание в министерстве. Металлургический комплекс в мае также демонстрирует ускорение роста – на 14,7% после 11% месяцем ранее.
Добывающая промышленность в мае выросла на 1,9% после 3,1% месяцем ранее, следует из данных Росстата. В строительном секторе рост ускорился до 13,5% годовом выражении после 5,7% в апреле.
Кроме того, по данным Минэка, потребительская активность в мае увеличилась как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 8,8% выше уровня прошлого года.
ВВП России по итогам года может увеличиться на 1,5-2%, заявлял президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
Официальный прогноз Минэка предполагает рост на 1,2%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что рост может быть выше прогноза.