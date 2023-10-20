Песков анонсировал скорое раскрытие данных о виновных в атаке на «Северные потоки»
Правда о виновных в подрыве «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2» скоро вскроется. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для российских судов в случае причастности РФ к повреждению газопровода Balticconnector.
«В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении "Северных потоков", что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» – сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что Россия «не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода». Москве будет интересно наблюдать за поведением Латвии в случае с «Северными потоками», добавил Песков.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
Президент России Владимир Путин обвинил в причастности к атаке «англосаксов». Уже в октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. В Кремле неоднократно призывали провести независимое расследование и допустить до него Россию.
Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности к подрыву газопроводов США. При этом ряд западных СМИ утверждали, что доказательства указывают на причастность к диверсии злоумышленников, связанных с Украиной. Впервые о некой «проукраинской группировке» сообщила The New York Times в марте 2023 г. Тогда же Die Zeit заявила, что в диверсии могло быть задействовано украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. Кремль усомнился в этих данных и назвал сообщения «скоординированным вбросом».