Песков анонсировал скорое раскрытие данных о виновных в атаке на «Северные потоки»

«В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении "Северных потоков", что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» – сказал Песков (цитата по ТАСС).