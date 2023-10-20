Президент Латвии призвал закрыть Балтийское море для российских судов

Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в Balticconnector в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что это могло произойти из-за преднамеренного действия. 11 октября в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии сообщили, что повреждения могли появиться в результате «внешней деятельности».