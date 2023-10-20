Президент Латвии призвал закрыть Балтийское море для российских судов
Следует перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Конечно, это вопрос, который затрагивает целый ряд [международных] норм в области морского права, но если причастность России будет доказана, то <...> необходимо обсудить возможность закрытия Балтийского моря для защиты нашей критической инфраструктуры», – сказал он (цитата по LSM).
Ринкевичс уточнил, что этот вопрос пока не обсуждался с союзниками по НАТО, поскольку расследование инцидента еще не завершено.
Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в Balticconnector в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что это могло произойти из-за преднамеренного действия. 11 октября в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии сообщили, что повреждения могли появиться в результате «внешней деятельности».
17 октября финская газета Iltalehti сообщила, что полиция Финляндии заинтересовалась российским контейнеровозом и сосредоточила внимание на его действиях. Помимо этого полиция также заинтересовалась китайским контейнеровозом Newnew Polar Bear, который проходил мимо Balticconnector в момент повреждения магистрали. В «Росатоме» опровергли предположения о якобы причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к аварии.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал произошедшее, назвав «чушью собачьей» заявления о том, что Россия якобы причастна к инциденту на газопроводе. Глава государства отметил, что он даже не знал о существовании такого газопровода.