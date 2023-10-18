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В «Росатоме» опровергли причастность к аварии на Balticconnector

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» опровергла предположения о якобы причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к аварии на газопроводе Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией. Об этом «Ведомостям» сообщили в госкорпорации.

«Госкорпорация "Росатом" категорически отвергает любые предположения о причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к инциденту с трубопроводом Balticconnector. Действительно, 8 октября 2023 г. атомный контейнеровоз «Севморпуть» осуществлял переход из Мурманска в Санкт-Петербург. Судно следовало без остановок и замедления скорости (средняя скорость движения судна за вахту с 00:00 по 04:00 мск составила 14,5 узлов без существенных изменений), якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было», – сказано в сообщении. 

В «Росатоме» подчеркнули, что район, через который пролегает газопровод, является «участком активного судоходства», в связи с чем в четырехчасовой промежуток времени в акватории находилось несколько судов различного класса. Согласно докладу капитана контейнеровоза, в это время не наблюдалось опасных действий со стороны других судов.

Ранее финская газета Iltalehti сообщила, что полиция Финляндии заинтересовалась российским контейнеровозом и сосредоточила внимание на его действиях. Помимо этого, полиция также заинтересовалась китайским контейнеровозом Newnew Polar Bear, которое проходило мимо Balticconnector в момент повреждения магистрали. Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что при обычной скорости в 11 узлов китайское судно начало замедляться при приближении к Balticconnector, пока скорость не снизилась до 9,5 узла. Через 15 минут контейнеровоз вновь увеличил скорость до более чем 11 узлов.

Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия. 11 октября в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии сообщили, что повреждения могли появиться в результате «внешней деятельности».  

13 октября президент России Владимир Путин прокомментировал произошедшее, назвав «чушью собачьей» заявления о том, что Россия якобы причастна к инциденту на газопроводе. Глава государства отметил, что он даже не знал о существовании такого газопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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