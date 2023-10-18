В «Росатоме» опровергли причастность к аварии на Balticconnector

Ранее финская газета Iltalehti сообщила, что полиция Финляндии заинтересовалась российским контейнеровозом и сосредоточила внимание на его действиях. Помимо этого, полиция также заинтересовалась китайским контейнеровозом Newnew Polar Bear, которое проходило мимо Balticconnector в момент повреждения магистрали. Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что при обычной скорости в 11 узлов китайское судно начало замедляться при приближении к Balticconnector, пока скорость не снизилась до 9,5 узла. Через 15 минут контейнеровоз вновь увеличил скорость до более чем 11 узлов.