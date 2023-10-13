Путин назвал чушью заявления о причастности РФ к инциденту на Balticconnector
Заявления о том, что Россия якобы причастна к инциденту на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией, являются «чушью собачьей», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам официального визита в Бишкек.
«Чушь собачья. Честно говоря, я даже не знал о существовании этого трубопровода, потому что он очень маленький по объему <...> Насколько мне в "Газпроме" сказали, он не так защищен даже, как наши "(Северные) потоки", – сказал он.
Глава государства предположил, что трубопровод мог пострадать из-за технологического инцидента или землетрясения.
«Президент [Финляндии Саули] Ниинистё он грамотный, умный человек, но он не может не понимать, что такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков", – уверен президент.
8 октября финский оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил в свою очередь, что блок даст решительный ответ в случае, если газопровод между Финляндией и Эстонией получил повреждения в результате преднамеренной атаки.
Двунаправленный газопровод Balticconnector длиной 80 км был запущен в 2019 г. Он пролегает через Финский залив и по наземному пути между Финляндией и Эстонией. Его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.