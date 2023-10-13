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Путин назвал чушью заявления о причастности РФ к инциденту на Balticconnector

Ведомости

Заявления о том, что Россия якобы причастна к инциденту на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией, являются «чушью собачьей», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам официального визита в Бишкек.

«Чушь собачья. Честно говоря, я даже не знал о существовании этого трубопровода, потому что он очень маленький по объему <...> Насколько мне в "Газпроме" сказали, он не так защищен даже, как наши "(Северные) потоки", – сказал он.

Глава государства предположил, что трубопровод мог пострадать из-за технологического инцидента или землетрясения.

«Президент [Финляндии Саули] Ниинистё он грамотный, умный человек, но он не может не понимать, что такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков", – уверен президент.

8 октября финский оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия.

Ранее по теме: Финляндия и Эстония будут вместе расследовать инцидент на Balticconnector

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил в свою очередь, что блок даст решительный ответ в случае, если газопровод между Финляндией и Эстонией получил повреждения в результате преднамеренной атаки.

Двунаправленный газопровод Balticconnector длиной 80 км был запущен в 2019 г. Он пролегает через Финский залив и по наземному пути между Финляндией и Эстонией. Его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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