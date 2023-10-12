Финляндия и Эстония будут вместе расследовать инцидент на Balticconnector
Центральная уголовная полиция Финляндии создаст совместную с Эстонией следственную группу для предварительного расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Об этом сообщило финское ведомство.
«Следственная группа обеспечивает досудебное сотрудничество и обмен информацией и не требует отдельного процесса оказания юридической помощи», – сообщил генеральный директор отдела расследования, старший детектив-инспектор Ристо Лохи.
Уточняется, что полиция добилась прогресса в расследовании, в частности, в установлении судов, которые находились в этом районе. В остальном следствие по-прежнему сосредоточено на техническом обследовании морского дна на предмет обнаружения видимых следов.
Между властями Финляндии и Эстонии налажено тесное сотрудничество, пограничная служба оказывает полиции поддержку в проведении расследования.
«В настоящее время морские условия являются сложными, что замедляет проведение исследований морского дна. Исследуемый участок обширен и лежит на десятки метров ниже уровня моря, что делает расследование особенно сложным», – объяснил Лохи.
8 октября финский оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе Balticconnector. Причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия. 11 октября комитет по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии заявил, что повреждения на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией могли появиться в результате «внешней деятельности». В Финляндии допустили возобновление работы Balticconnector к концу зимы.
Двунаправленный газопровод Balticconnector длиной 80 км запущен в 2019 г. Он пролегает через Финский залив и по наземному пути между финской Инкоо и эстонской Палдиски. Его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.