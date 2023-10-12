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Общество

Финляндия и Эстония будут вместе расследовать инцидент на Balticconnector

Ведомости

Центральная уголовная полиция Финляндии создаст совместную с Эстонией следственную группу для предварительного расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Об этом сообщило финское ведомство.

«Следственная группа обеспечивает досудебное сотрудничество и обмен информацией и не требует отдельного процесса оказания юридической помощи», – сообщил генеральный директор отдела расследования, старший детектив-инспектор Ристо Лохи.

Уточняется, что полиция добилась прогресса в расследовании, в частности, в установлении судов, которые находились в этом районе. В остальном следствие по-прежнему сосредоточено на техническом обследовании морского дна на предмет обнаружения видимых следов.

Между властями Финляндии и Эстонии налажено тесное сотрудничество, пограничная служба оказывает полиции поддержку в проведении расследования.

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«В настоящее время морские условия являются сложными, что замедляет проведение исследований морского дна. Исследуемый участок обширен и лежит на десятки метров ниже уровня моря, что делает расследование особенно сложным», – объяснил Лохи.

8 октября финский оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе Balticconnector. Причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия. 11 октября комитет по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии заявил, что повреждения на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией могли появиться в результате «внешней деятельности». В Финляндии допустили возобновление работы Balticconnector к концу зимы.

Двунаправленный газопровод Balticconnector длиной 80 км запущен в 2019 г. Он пролегает через Финский залив и по наземному пути между финской Инкоо и эстонской Палдиски. Его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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