Финляндия и Эстония будут вместе расследовать инцидент на Balticconnector

8 октября финский оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе Balticconnector. Причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия. 11 октября комитет по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии заявил, что повреждения на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией могли появиться в результате «внешней деятельности». В Финляндии допустили возобновление работы Balticconnector к концу зимы.