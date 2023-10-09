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В Финляндии допустили возобновление работы Balticconnector к концу зимы

Ведомости

Работа газопровода Balticconnector, которая ранее была остановлена из-за возможной утечки, может быть восстановлена через несколько месяцев. Об этом в интервью финскому изданию Demokraatti сообщил гендиректор финского оператора системы транспортировки природного газа Gasgrid Янне Гренлунд. 

«Самое раннее, что может быть возможно, – поздняя зима. Но вы должны быть готовы к тому, что ремонт займет некоторое время», – сказал он, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для ремонта трубы. 

Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Однако инспекции на газопроводе пока не начались, отметил Гренлунд, отказавшись уточнять возможный ущерб и причину приостановки работы. 

Двунаправленный газопровод Balticconnector длиной 80 км был запущен в 2019 г. Он пролегает по дну Балтийского океана и наземному пути между финской Инкоо и эстонской Палдиски. Его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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