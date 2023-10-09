В Финляндии допустили возобновление работы Balticconnector к концу зимы
Работа газопровода Balticconnector, которая ранее была остановлена из-за возможной утечки, может быть восстановлена через несколько месяцев. Об этом в интервью финскому изданию Demokraatti сообщил гендиректор финского оператора системы транспортировки природного газа Gasgrid Янне Гренлунд.
«Самое раннее, что может быть возможно, – поздняя зима. Но вы должны быть готовы к тому, что ремонт займет некоторое время», – сказал он, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для ремонта трубы.
Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Однако инспекции на газопроводе пока не начались, отметил Гренлунд, отказавшись уточнять возможный ущерб и причину приостановки работы.
Двунаправленный газопровод Balticconnector длиной 80 км был запущен в 2019 г. Он пролегает по дну Балтийского океана и наземному пути между финской Инкоо и эстонской Палдиски. Его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.